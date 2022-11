Chris Evans đã vượt những ai để thành sao nam quyến rũ nhất năm 2022

Ben Affleck (1972) nổi lên trong giai đoạn thập niên 1990 khi tham gia bộ phim Mallrats. Năm 25 tuổi, anh trở thành biên kịch trẻ nhất trong lịch sử giành giải Oscar khi chấp bút cho dự án Good Will Hunting. Xuyên suốt sự nghiệp, tài tử từng tham dự rất nhiều bộ phim đình đám như Armageddon, The Sum of All Fears, Daredevil và đặc biệt là Batman của DCEU. Ảnh: Getty Images.