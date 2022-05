Chris Evans chán vào vai anh hùng

Hai anh em nhà làm phim Russo giải thích lý do chọn Chris Evans cho vai phản diện trong dự án “The Gray Man” sau thời gian dài nam diễn viên gắn với hình ảnh Captain America.

The Gray Man của Netflix đánh dấu lần tái ngộ của tài tử Chris Evans với hai nhà làm phim Joe và Anthony Russo sau thành công toàn cầu của loạt Avengers. Trong phim, Chris Evans thủ vai Lloyd Hanson, tay mật vụ biến chất với tâm thần méo mó, chỉ huy chiến dịch săn lùng Gray Man - một sát thủ từng làm thuê cho CIA và đang bỏ trốn cùng những bí mật đen tối về tổ chức.

Vai Gray Man/Court Gentry - hay người anh hùng của bộ phim - do tài tử Ryan Gosling đảm nhận.

Sau hơn một thập kỷ thủ vai siêu anh hùng Captain America của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, ấn tượng Chris Evans mang đến cho khán giả luôn gắn liền với sự chính trực. Do đó, thời gian qua, tài tử 41 tuổi đã chủ trương làm mới mình bằng các vai diễn mang tâm lý phức tạp hoặc chính tà bất minh. Theo chia sẻ của anh em nhà Russo, chính mong muốn này đã dẫn dắt Evans đến với vai phản diện trong dự án The Gray Man do họ đạo diễn.

Anh em nhà Russo đã đạo diễn bốn tác phẩm siêu anh hùng cho Marvel Studios và cả bốn đều có sự góp mặt của nhân vật Captain America do Evans thủ vai. Ảnh: Disney.

“Chúng tôi không cần thuyết phục Chris nhận vai. Là cậu ấy đã thuyết phục chúng tôi trao cho mình vai diễn này. Cuối đợt quay Infinity War chúng tôi đã nói chuyện với cậu ấy về những kế hoạch tương lai, định hướng sự nghiệp của Chris trong thời gian tới. Và Chris nói ‘Các anh biết không, cuộc đời và sự nghiệp của tôi cho đến lúc này đều quá yên ả. Thế nên sắp tới, tôi tìm kiếm điều gì đó giật gân, một vai diễn thật giàu tính thử thách’”, đạo diễn Joe Russo chia sẻ với Den of Geek.

Sau lời tâm sự của Chris Evans, Joe và Anthony Russo nhận ra họ nên giao cho nam diễn viên vai gã phản diện điên loạn của The Gray Man thay vì nhân vật người anh hùng chính diện. Lloyd Hanson của The Gray Man có nhiều màu sắc giống với nhân vật Ransom Drysdale của Knives Out (2019) mà Evans từng đảm nhận. Drysdale là tay công tử bột ngạo mạn với bản tính nhỏ nhen, ác độc.

Năm 2020, tài diễn xuất của Chris Evans một lần nữa được truyền thông khen ngợi khi TV series Defending Jacob chính thức phát hành trên nền tảng trực tuyến Apple TV+. Trong phim, Evans thủ vai Andrew "Andy" Stephen Barber - một trợ lý luật sư quận được nhiều người kính trọng. Anh sống cùng vợ và con trai 14 tuổi trong một ngôi nhà vùng ngoại ô. Sóng gió ập đến khi con trai Andy trở thành kẻ tình nghi chính trong một vụ giết người. Càng bắt tay điều tra, Andy càng không chắc chắn về kết quả mình sẽ nhận được.