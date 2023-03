Chris Brown giật điện thoại của fan, ném xuống sân khấu

Chris Brown gây bất ngờ với khoảnh khắc ném điện thoại của người hâm mộ trong một tiết mục kết hợp chung.

Chris Brown ném điện thoại fan vì ghi hình. Ảnh: Rolling Stone.

Page Six đưa tin video Chris Brown ném điện thoại người hâm mộ xuống sân khấu đang gây chú ý trên mạng xã hội. Trong concert tại Berlin ngày 1/3, một khán giả nữ được mời tham gia trình diễn tiết mục Take You Down cùng nam ca sĩ.

Theo hình ảnh trong video, người phụ nữ dùng điện thoại để ghi lại kỷ niệm. Ban đầu, giọng ca Under The Influence khéo léo lấy chiếc điện thoại và cất đi. Tới khi Chris Brown chủ động tương tác bằng điệu nhảy gợi cảm, cô gái lấy lại chiếc điện thoại để tiếp tục quay màn trình diễn.

Ngay lập tức, nam ca sĩ giật chiếc điện thoại và ném khỏi sân khấu trước sự ngỡ ngàng của những khán giả có mặt. Cô gái tỏ rõ thái độ khó chịu, song màn trình diễn khó xử cũng đi tới hồi kết.

Chiếc điện thoại sau đó đã trở về với chủ nhân, cô gái cũng không chia sẻ thêm về vụ việc. Page Six liên hệ với Chris Brown để hỏi về sự việc ồn ào nhưng chưa được phản hồi.

Chris Brown gây tranh cãi khi ném điện thoại người hâm mộ. Ảnh: Rolling Stone.

Sự việc trở thành chủ đề bàn tán bởi một nhóm người cho rằng hành động bột phát của Chris Brown là không nên. Những ý kiến khác lại chỉ trích cô gái biểu hiện thiếu lịch sự với giọng ca 33 tuổi.

"Tôi hiểu tại sao Chris Brown lại ném điện thoại. Anh ấy đã biểu diễn hết mình, cố gắng mang đến trải nghiệm tốt nhất cho mọi người. Tuy nhiên, điều mà Brown nhận lại là sự thiếu tôn trọng", một người hâm mộ chia sẻ.

Cách đây không lâu, Chris Brown cũng trở thành tâm điểm khi bộc lộ thái độ không hài lòng sau khi để mất giải Grammy 2023 vào tay Robert Glasper. Đăng tải trên trang cá nhân, Chris Brown dùng những từ ngữ khó nghe khi nhắc tới Glasper, người đã thắng giải Album R&B hay nhất. Sau đó, anh gửi lời xin lỗi đồng nghiệp.