Chốt đo nồng độ cồn xuất hiện trên Google Maps

Google đã xóa điểm ghim vị trí này. Ảnh: Phùng Tiên.

Gần đây, nhiều người dùng tại TP.HCM tỏ ra khó hiểu khi trên một đoạn đường Phạm Văn Đồng (phường 3, quận Gò Vấp), Google Maps lại hiển thị một vị trí có tên là “chốt kiểm tra nồng độ cồn”. Điểm ghim này này xuất hiện ở gần vòng xoay Nguyễn Thái Sơn nhưng không có địa chỉ cụ thể.

Truy cập dịch vụ bản đồ Google Maps tại TP.HCM, phóng viên cũng ghi nhận điểm mốc này xuất hiện trên toàn bộ thiết bị điện tử và các ứng dụng sử dụng dịch vụ bản đồ của Google. Tuy nhiên, khi nhấn vào điểm mốc này, ứng dụng lại báo lỗi “Không thể kết nối” và không hiển thị bất cứ thông tin nào liên quan như địa chỉ, thời gian hoạt động, hình ảnh…

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 11/3, đoạn đường này cũng không xuất hiện chốt đo nồng độ cồn như Google Maps hiển thị. Ngoài dịch vụ chỉ đường của Google các ứng dụng bản đồ khác như Apple Maps không hề hiển thị chốt đo nồng độ cồn này.

Địa điểm có tên là chốt kiểm tra nồng độ cồn xuất hiện trên Google Maps.

Song, điểm mốc "chốt kiểm tra nồng độ cồn" ở Google Maps trên đoạn Phạm Văn Đồng gần vòng xoay Nguyễn Thái Sơn không phải do Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM thực hiện, đưa lên. Không riêng gì địa bàn Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, kể cả trên các địa bàn khác do đội/trạm thuộc Phòng PC08 đảm trách cũng như vậy.

Nói với Zing, ông Hoàng Lân, Chuyên viên hỗ trợ của Google Maps tại Việt Nam cũng cho biết đây là vị trí do người dùng đề xuất gắn vị trí. Hiện vị trí này đã bị gỡ xuống khỏi hệ thống, ông Lân nói thêm. “Có thể nhiều tài khoản người dùng đã báo cáo lên hệ thống để gỡ bỏ điểm ghim này. Do đó, hệ thống xét duyệt thông tin đã gỡ vị trí này xuống”, đại diện Google chia sẻ.

Trên thực tế, người dùng có thể ghim các vị trí cụ thể trên bản đồ để giúp những người khác có thể tìm kiếm và tìm kiếm thông tin về địa điểm đó. Ứng dụng sẽ dẫn người dùng đến Chế độ xem vệ tinh trên Google Earth để người dùng chọn điểm ghim chính xác hơn. Họ cũng có thể chỉnh sửa hoặc báo lỗi nếu điểm ghim hiển thị sai vị trí.

Ông Hoàng Lân cho biết khi người dùng thấy Google Maps hiển thị sai vị trí của một địa điểm hoặc không đúng với thực tế, họ có thể đề xuất chỉnh sửa hoặc loại bỏ thông tin địa điểm. Để làm được điều này, họ chỉ cần chọn địa điểm > Đề xuất chỉnh sửa > Địa điểm không tồn tại. Sau đó, người dùng nhập lý do cho đề xuất của mình và gửi thông tin đến Google.

Để đảm bảo Google Maps luôn cung cấp thông tin chính xác và mới nhất, hệ thống sẽ xem xét tất cả nội dung mà người dùng chỉnh sửa. Các thay đổi có thể mất 24-72 giờ để cập nhật trên bản đồ. Hệ thống sẽ thông báo cho người dùng về trạng thái của nội dung chỉnh sửa qua email mà người dùng đã đề xuất đóng góp, đại diện Google chia sẻ.

Năm 2019, Google từng ra mắt tính năng cho phép người dùng báo cáo các đoạn đường có cảnh sát bắn tốc độ ở một số khu vực như Mỹ, Canada, Anh, Nga, Nhật Bản… Tuy nhiên, cập nhật đã gây nhiều tranh cãi khi mới xuất hiện.

Mặc dù giúp ích cho các tài xế né các điểm bắn tốc độ, cơ quan chứng năng cho rằng tính năng này sẽ tiếp tay cho các tội phạm. Do đó, Sở Cảnh sát Thành phố New York đã thảo luận với Google, yêu cầu chỉ cung cấp những thông tin phù hợp, giúp các tài xế tham gia giao thông an toàn và có trách nhiệm hơn, không vi phạm Luật giao thông của thành phố.