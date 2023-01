Chồng vướng lao lý vì sát hại vợ

Đòi quan hệ tình dục với vợ nhưng bị đối phương từ chối, Lê Thế Lưu đã khống chế, bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận vụ án, chuyển hồ sơ đề nghị VKS truy tố bị can Lê Thế Lưu (sinh năm 1963, trú huyện Ngọc Lặc) về các tội Giết người và Hiếp dâm.

Theo cáo buộc, ông Lưu và bà N.T.T. (sinh năm 1957, nạn nhân vụ án) từng là vợ chồng, nhưng sống ly thân từ năm 2017. Bản thân Lưu không có việc làm ổn định, thường uống rượu say rồi gây sự với bà T.

Khuya 22/9/2022, Lưu muốn quan hệ tình dục với bà T. nhưng nạn nhân không đồng ý. Bị vợ từ chối, bị can tìm cách khống chế đối phương, túm tóc bà T. đập xuống nền nhà.

Khi bà T. kêu la, Lưu dọa giết rồi siết cổ người phụ nữ cho đến khi bà này nằm bất động. Thấy vợ có dấu hiệu ngừng thở, hung thủ lấy quần áo của mình rồi bỏ trốn.

Rạng sáng 23/9, con trai vợ chồng Lưu đi chơi về nhà thì phát hiện bà T. đã tử vong, nên trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Ngọc Lặc bắt Lê Thế Lưu đang trên đường chạy trốn.

Ngày 26/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Lê Thế Lưu về tội Giết người. Đến ngày 22/12/2022, nhà chức trách bổ sung quyết định khởi tố bị can này về tội Hiếp dâm.

Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của bị can Lê Thế Lưu thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường danh dự, nhân phẩm và tính mạng của người khác.