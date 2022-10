Chồng tử vong, vợ bị thương nặng trong căn nhà cháy

Nghe tiếng la hét hàng xóm chạy đến thì phát hiện bà Lợi bị thương nặng, còn người chồng tử vong trong nhà.

Người dân tụ tập theo dõi vụ việc. Ảnh: L. Ngân.

Chiều 30/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra cái chết của ông Trần Văn Đường (67 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Hớn Quản).



Theo cảnh sát, rạng sáng cùng ngày, vợ chồng ông Đường và vợ là bà Đường Thị Lợi (49 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Người chồng sau đó đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt, đồng thời hù dọa vợ khiến một số đồ vật trong nhà bị cháy.

Sau đó, cả 2 lao vào ẩu đả. Bà Lợi bị đâm một nhát vào bụng nên bỏ chạy ra ngoài sân kêu cứu, còn ông Đường cũng bị đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy đến đưa bà Lợi đi cấp cứu và dập lửa. Theo người dân địa phương, trong thời gian chung sống, ông Đường và bà Lợi thường xảy ra xô xát.