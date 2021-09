Chồng Trần Pháp Lai ghen với Lương Triều Vỹ

Nữ diễn viên cho biết chồng cô tỏ thái độ ghen tuông khi thấy vợ thân mật với bạn diễn khác giới trong phim.

Ngày 8/9, On đưa tin nữ diễn viên Trần Pháp Lai chia sẻ câu chuyện hậu trường thú vị của gia đình cô trong quá trình quảng bá dự án Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Người đẹp Bao la vùng trời cho biết ông xã Emmanuel Strachnov đã mất bình tĩnh, ghen tuông vì cô thân thiết với Lương Triều Vỹ.

Trần Pháp Lai bên chồng doanh nhân Emmanuel Strachnov. Ảnh: HK01.

"Anh ấy xem phim, rồi xem cả ảnh tĩnh chụp khoảnh khắc tôi thân mật với đàn anh Lương Triều Vỹ. Anh không thể hiện sự khó chịu trên mặt, nhưng lại lên mạng tỏ vẻ giận dỗi và chất vấn tại sao cũng là vợ nhưng tôi không nhìn anh ấy trìu mến như nhìn Lương Triều Vỹ. Emmanuel Strachnov ghen chứng tỏ tôi diễn tốt", Trần Pháp Lai cho biết.

Trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Trần Pháp Lai đóng vai Leiko Wu, vợ của Lương Triều Vỹ, mẹ lúc trẻ của nam chính Lưu Tư Mộ. Để chuẩn bị cho vai diễn nữ mật vụ của tổ chức MI6, cô phải rèn thể lực, tập luyện võ thuật cường độ cao trước khi gia nhập đoàn phim.

Trên HK01, Trần Pháp Lai chia sẻ thời điểm quay Shang-Chi cô phải học cách làm mẹ trên màn ảnh do chưa từng đóng dạng vai này trước đây, cũng như không có kinh nghiệm làm mẹ ngoài đời.

Theo Variety, tác phẩm thu về 71,4 triệu USD sau ba ngày công chiếu. Doanh thu mở màn của phim vượt qua bom tấn Fast & Furious 9 trước đó. Đây được xem là thành tích ấn tượng trong mùa dịch.

Trần Pháp Lai sinh năm 1982, được mệnh danh là "Hoa hậu TVB" khi sở hữu ngoại hình sang trọng, gợi cảm. Các bộ phim tiêu biểu của nữ diễn viên có thể kể đến Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Thử thách hôn nhân, Gia vị cuộc đời, Đông cung tây lược, Bao la vùng trời 2.

Trần Pháp Lai và ông xã Emmanuel Strachnov kết hôn vào năm 2019. Tháng 2 vừa qua, cô đón con gái đầu lòng chào đời.