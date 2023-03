Chồng sát hại vợ, chém bố mẹ vợ trọng thương

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông ra tay sát hại vợ, rồi chém bố mẹ vợ trọng thương ở huyện An Dương (Hải Phòng).

Tối 2/3, thông tin với phóng viên, ông Lê Văn Cường - Phó chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) - cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng do người đàn ông ra tay sát hại vợ rồi chém bố mẹ vợ trọng thương ở xã An Hưng (An Dương).

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 2/3, tại nhà ông Nguyễn Văn Hoan (SN 1962, trú tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), con rể ông Hoan là Hà Văn Hạ (SN 1983, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) dùng dao đâm vợ là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1990), ông Hoan và bà Phạm Thị Đan (SN 1963, vợ ông Hoan).

Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, nhưng chị Hạnh đã không qua khỏi. Vợ chồng ông Hoan đang được cấp cứu tích cực. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn.

Các lực lượng chức năng đang vào cuộc truy bắt nghi phạm.