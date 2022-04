Chồng nhậu xỉn về gây gổ, bị vợ cầm kéo đâm tử vong

Sau khi đi nhậu về, người đàn ông chửi bới đánh đập vợ mình. Trong quá trình giằng co người này bị vợ cầm kéo đâm trúng ngực dẫn đến tử vong.

Ngày 24/4, Công an thị xã Tân Uyên đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 20h30 ngày 23/4, ông P.V.T. (sinh năm 1966, ngụ KP 6, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên) đi nhậu về thì chửi bới, đánh đập vợ là bà N.K.C. (sinh năm 1969).

Trong quá trình giằng co, bà C. cầm cây kéo đâm trúng ngực chồng khiến ông này bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương thấu ngực làm thủng tim, phổi.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Tân Uyên có mặt lấy lời khai nhân chứng, phối hợp cùng công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thì.

Bà C. đang nằm điều trị tại bệnh viện do hoảng loạn khi nghe tin người chồng không qua khỏi.