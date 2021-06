Chống nắng cho ôtô vào mùa nóng

Bạn cần các biện pháp sau đây để bảo vệ ôtô trước tác hại của thời tiết nắng nóng.

Mùa hè là thời gian cả nước Việt Nam phải chịu nhiều đợt nắng nóng, đỉnh điểm là miền Trung và Bắc. Không chỉ con người, ôtô cũng gặp nhiều vấn đề với khí hậu nắng nóng. Nhiệt độ cao khiến nhiều chi tiết trên ôtô hư hại, giảm độ bền, thậm chí làm ảnh hướng tới sức khỏe người sử dụng. Để tránh tình trạng này, chủ xe có thể áp dụng các biện pháp sau đây.

Đỗ xe nơi râm mát

Biện pháp chống nóng dễ thực hiện nhất là tìm chỗ có bóng râm để đỗ xe. Ngoài việc giảm nhiệt độ cho khoang nội thất, đỗ xe trong bóng râm còn giúp tăng tuổi thọ của lớp sơn ngoại thất, tránh làm biến dạng các chi tiết bằng nhựa.

Đỗ xe nơi râm mát là biện pháp chống nóng đơn giản nhất. Ảnh: Văn Chương.

Trong thời tiết hiện tại, nếu phơi xe dưới nắng 40-50 độ C, nhiệt độ của khoang ca-bin có thể vượt qua mức 70-80 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ không khí trong khu vực bóng râm chỉ khoảng 30-35 độ C, giảm đáng kể sự nóng bức cho khoang ca-bin.

Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp mang tính lâu dài. Theo nghiên cứu của trang Live Science, ôtô đỗ dưới bóng râm sau 60 phút thì nhiệt độ khoang ca-bin vẫn có thể chạm mốc 50 độ C, đủ gây sốc nhiệt cho người trưởng thành. Chưa kể ở những thành phố đông đúc như Hà Nội, TP.HCM, một chỗ đỗ xe ưng ý không phải dễ tìm.

Dán phim cách nhiệt

Phim cách nhiệt là biện pháp chống nóng phổ biến nhất hiện nay. Phần lớn ôtô được đưa đi dán phim cách nhiệt ngay sau khi lăn bánh từ hãng. Tại các quốc gia khí hậu nhiệt đới (có Việt Nam), ôtô được khuyến cáo sử dụng phim cách nhiệt để hạn chế tác hại của nắng nóng, tia UV vào bên trong ca-bin.

Ngoài tác dụng chống nóng, phim cách nhiệt còn đảm bảo sự riêng tư cho khoang ca-bin. Ảnh: Tuấn Anh.

Tùy vào diện tích bề mặt của kính xe và chất lượng phim, phim cách nhiệt có giá từ 3 triệu đến 10 triệu đồng. Do sự phổ biến của phim cách nhiệt, các cơ sở thi công loại hình này mọc lên khá nhiều. Do đó, bạn cần lựa chọn cơ sở thực hiện có uy tín, loại phim có thương hiệu rõ ràng, chính sách bảo hành đầy đủ.

Ngoài chống nóng, do có độ tối màu nhất định nên phim cách nhiệt còn giúp giữ riêng tư cho khoang ca-bin xe.

Sử dụng rèm che nắng, bọc trần

Phim cách nhiệt là biện pháp chống nóng cơ bản cho xe nhưng không phải phương pháp tuyệt đối. Do đó, nội thất xe bạn cần một giải pháp chống nóng khác đi kèm.

Màn, rèm che nắng là trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe sang nhưng không có sẵn ở xe bình dân. Bạn cũng không cần quá lo lắng vì bộ rèm cho 4 cửa sổ trên thị trường có giá khá bình dân, chỉ từ 500.000 đồng.

Ngoài kính, nhiệt độ xâm nhập vào xe nhiều nhất từ trần. Do đó, bọc trần cũng là một biện pháp chống nóng khá hữu hiệu. Khi bọc da cho trần xe, ngoài cái nhìn thẩm mỹ hơn, lớp da bọc còn tạo nên khoảng trống với trần xe, có tác dụng cách nhiệt như lớp chân không.

Sử dụng ô, bạt che nắng

Phim cách nhiệt và màn, rèm chỉ là biện pháp chống nóng cho nội thất xe. Trong khi đó, ánh sáng Mặt Trời vẫn có thể tác động tiêu cực đến lớp sơn xe và cung cấp nhiệt lượng đáng kể cho nội thất.

Để tránh tình trạng này, chủ xe có thể trang bị thêm một số vật dụng che chắn cho xe như bạt, ô che. Bạt phủ là trang bị được sử dụng nhiều nhất. Tùy theo kích thước, chất liệu mà bạt có giá bán dao động từ vài trăm nghìn đến 1-2 triệu đồng.

Ô che nắng không bao phủ được hết xe nhưng có giá khá đắt. Ảnh: Việt Linh.

Ô che nắng cho ôtô là trang bị mới xuất hiện trong khoảng 2-3 năm nay. Ô che nắng trông lạ mắt và được điều khiển bằng remote. Tuy nhiên, trang bị này cho hiệu quả không bằng bạt phủ và giá cũng đắt hơn (3-5 triệu đồng). Do đó, ô che nắng vẫn chưa phổ biến trên thị trường.

Chức năng khởi động từ xa

Hiện nay, một số mẫu xe hạng sang được trang bị tính năng đề nổ từ xa. Với tính năng này, bạn có thể khởi động trước chiếc xe, bật điều hòa và khoang ca-bin đã được hạ nhiệt khi bạn bước vào.

Bạn có thể tận dụng tính năng đề nổ từ xa của xe để hạ nhiệt khoang ca-bin.

Chỉ vài phút bật điều hòa sẽ giúp hạn chế tình trạng sốc nhiệt khi bước vào ca-bin của xe đã đỗ lâu dưới trời nắng. Nếu xe không được trang bị sẵn tính năng này, chủ xe có thể lắp thêm bộ khởi động từ xa của bên thứ ba.

Hầu hết dòng xe mới hiện nay đều có thể trang bị thêm bộ khởi động từ xa, kể cả xe sử dụng chìa khóa cơ. Chi phí lắp đặt trang bị này cũng không quá đắt đỏ, khoảng từ 2 triệu đồng. Vì can thiệp khá nhiều đến phần điện của xe, bạn cần lựa chọn các đơn vị thi công lớn, có uy tín.