Chồng Lily Collins bối rối khi chỉ đạo cảnh bạn thân hôn vợ

Nhà làm phim Charlie McDowell thừa nhận bản thân từng bị phân tâm khi chỉ đạo cảnh Lily Collins hôn bạn diễn nam giới.

ET đưa tin cuối tuần qua, sự kiện công chiếu bộ phim Windfall do Charlie McDowell đạo diễn, Lily Collins thủ vai chính, đã diễn ra tại West Hollywood, California (Mỹ). Nhân dịp này, vợ chồng họ đã có buổi phỏng vấn với ET. Trong cuộc trò chuyện, McDowell và Collins chia sẻ về những khoảnh khắc khó khăn khi ghi hình bộ phim.

Bị phân tâm khi quay cảnh vợ hôn bạn thân

Nói đến những thử thách khi ngồi ghế chỉ đạo dự án phim giật gân mang màu sắc u tối, Charlie McDowell kể lại kỷ niệm về lần bị xao nhãng khi quay cảnh thân mật giữa Lily Collins và bạn diễn Jesse Plemons. Plemons là bạn thân thiết của McDowell. Tại thời điểm ghi hình Windfall, McDowell và Collins đã đính hôn. Hai nghệ sĩ kết hôn không lâu sau đó.

“Lần duy nhất tôi bị xao nhãng chút đỉnh là khi anh bạn thân Jesse Plemons bế thốc Lily lên và hôn cô ấy. Trong phút chốc, tôi đã giật mình ‘Đợi tí, có gì đó không đúng trong việc này. Bạn tốt của tôi đang âu yếm hôn thê của tôi’”, McDowell nói.

Charlie McDowell, Lily Collins và dàn diễn viên Windfall tại sự kiện ra mắt phim được tổ chức đúng dịp sinh nhật nữ diễn viên. Ảnh: Just Jared.

Về phần Lily Collins, nữ diễn viên không gặp trở ngại khi hóa thân vào nhân vật, dù người đứng sau máy quay là chồng tương lai. “Điều hài hước là có nhiều khoảnh khắc tôi quá đắm chìm vào thế giới trong bộ phim, tới độ chỉ nghĩ mình đang trên phim trường và kia là đạo diễn. Nhờ thế tôi có thể hoàn toàn quên đi sự thật người đang chỉ đạo bộ phim là chồng tương lai”, cô nói.

Nữ diễn viên ca ngợi người bạn đời: “Anh ấy quả là một diễn viên, đạo diễn tài năng. Cách anh ấy trao đổi với mọi người về thứ mình muốn làm hay mức độ hợp tác của anh ấy với chúng tôi đã cho thấy điều đó”.

Ngoài những trở ngại không đáng kể trong lúc ghi hình, cặp vợ chồng cho biết mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời trên phim trường Windfall. “Chúng tôi làm việc rất ăn ý. Mối quan hệ hợp tác giữa tôi và cô ấy thực sự đặc biệt. Nam diễn viên Jason Segel cũng là người bạn tôi đã quen thân 18 năm nay. Phim trường giống như buổi cắm trại của tôi và những người bạn là diễn viên vậy. Vui nổ trời”, McDowell nhận xét.

Lily Collins bổ sung: “Mọi thứ thật dễ dàng, mọi người đều cho thấy nỗ lực trong việc hợp tác nhóm. Và không khí làm việc rất thoải mái, thực sự rất vui. Rồi cuối ngày, chúng tôi duy trì thói quen hỏi thăm và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ với nhau… Điều đó rất tuyệt. Thật là quãng thời gian đáng nhớ”.

Vai diễn đo ni đóng giày cho Lily Collins

Nội dung của Windfall kể về người đàn ông đã đột nhập vào căn nhà nghỉ dưỡng đang bỏ trống của một tỷ phú công nghệ. Nhưng sự việc đã trở nên rắc rối khi tay tỷ phú kiêu ngạo (Plemons) và vợ (Collins) đột ngột trở về đây để trốn tránh người ngoài. Theo chia sẻ của McDowell, phần lớn bộ phim được sản xuất giữa đại dịch. Khâu tiền kỳ được thực hiện qua Zoom và đoàn quay phim trong một bối cảnh an toàn duy nhất.

Vị đạo diễn chia sẻ: “Toàn bộ tác phẩm được sinh ra từ đại dịch. Hai tháng sau khi Covid-19 bùng phát, chúng tôi bắt đầu đặt ra các câu hỏi như ‘Mình sẽ làm gì?’, ‘Làm thế nào để duy trì mạch sáng tạo?’, ‘Ta sẽ tiếp tục việc kể chuyện như thế nào?’. Tôi gọi Zoom cho ba người bạn và cả nhóm bắt tay vào xây dựng kịch bản cho bộ phim. Thử thách đặt ra là ‘Làm thế nào để kể một câu chuyện gói gọn trong một không gian, một bối cảnh? Chưa kể còn quay phim một cách an toàn?’. Đó là cách mọi thứ bắt đầu”.

Jason Segel, Lily Collins và Jesse Plemons lần lượt thủ vai kẻ đột nhập, vợ của tỷ phú công nghệ và tay tỷ phú trong Windfall. Ảnh: Netflix.

Cũng qua những cuộc trò chuyện trực tuyến này, Lily Collins đã bị thu hút và muốn góp mặt vào dự án. Cô cảm thấy vai diễn sẽ mang lại nhiều đột phá so với hình ảnh trẻ trung, năng động gắn liền với mình từ TV series Emily in Paris.

“Tôi đã chứng kiến quá trình dự án thành hình. Charlie, Andrew Kevin Walker, Jason Segel và Justin Lader đã cùng nhau xây dựng ý tưởng từ nhà riêng trong thời điểm đại dịch. Tôi nghe thấy họ bàn bạc về các nhân vật và cốt truyện, rồi được đọc kịch bản. Trước đó, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia vào bộ phim, nhưng rồi nhanh chóng bị thu hút bởi nhân vật người vợ”, Lily Collins chia sẻ.

Ngược lại, McDowell tiết lộ ngay từ đầu, anh đã biết vai diễn người vợ được đo ni đóng giày cho Collins. “Tôi không nhớ mình đã cho cô ấy biết chưa, nhưng nhân vật người vợ luôn được xây dựng với cảm hứng từ Lily. Chúng tôi xác định từ rất sớm đây sẽ là vai diễn cho cô ấy. Trong khi thảo luận, đôi khi các biên kịch nói ‘ở đoạn này, khi Lily…’ thay cho tên người vợ trong kịch bản”, anh nói.

Vị đạo diễn tiếp tục: “Tôi nghĩ trong cả quá trình, mình đã luôn mặc định đó là cô ấy. Nhưng tôi không muốn phá vỡ sự cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc. Nhưng rồi cũng tới một thời điểm mọi thứ trở nên quá rõ ràng, và tôi không thể cưỡng lại mà nói với cô ấy 'Anh muốn em đóng vai này trong bộ phim của mình'".