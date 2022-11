Chồng li dị vì đoán vợ sẽ 'sinh đứa con gái thứ 5' ở Trung Quốc

Hu (25 tuổi) đang mang thai đứa con thứ 5. Chồng cô đã bỏ nhà đi và nói rằng muốn li dị vì nhìn vào hình dáng bụng bầu có thể đoán cô lại đẻ con gái.

Chồng Hu đã bỏ nhà đi vì cho rằng đứa trẻ cô đang mang trong bụng cũng là con gái.

Trước đó, người phụ nữ họ Hu (25 tuổi) đã sinh 4 con gái và đang mong chờ đứa trẻ thứ 5 chào đời, theo South China Morning Post.

Cô đang tháng thứ 8 của thai kỳ, nhưng 3 tháng trước người chồng đã dọn khỏi căn hộ, từ chối trả tiền thuê nhà và nói với cô rằng nên ly hôn "càng sớm càng tốt".

Hu đang làm việc tại một xưởng kính ở Linhai (tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc). Chồng cô là người quê ở vùng nông thôn thuộc Quý Châu, miền tây nam nước này.

Hu kể cô sống chung với chồng từ năm 15 tuổi và sinh đứa con đầu lòng vào năm 2014, khi cô 17 tuổi.

"Chồng nói với tôi rằng anh ấy muốn ly hôn vì nhìn hình dáng bụng bầu và nghĩ rằng tôi đang mang thai con gái. Anh lo sợ vì bản thân là con trai độc đinh trong đại gia đình. Nếu tôi không sinh được con trai, anh sẽ tìm phụ nữ khác để đẻ con nối dõi", cô kể.

Hu cho biết cô đồng ý ly hôn vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này.

"Ly hôn có cả mặt tốt và mặt xấu. Tôi và các con gái của mình sẽ không phải chịu sự ngược đãi từ chồng nếu chúng tôi chia tay", Hu nói, chia sẻ thêm rằng chồng thường xuyên đánh đập cô và ngoại tình khi vợ mang bầu đứa con thứ hai.

Hu đồng ý li dị và sẽ nuôi tất cả 5 người con.

Người mẹ trẻ cho biết hai vợ chồng đã thống nhất tất cả 5 đứa con sẽ sống cùng cô sau khi ly dị và mỗi tháng chồng cô sẽ gửi 1.000 nhân dân tệ (khoảng 140 USD ) tiền cấp dưỡng nuôi con.

"Rốt cuộc, như vậy thì anh ta vẫn còn chút lương tâm. Tôi đã nghĩ anh ta sẽ không gửi một đồng nào cho các con gái", Hu bày tỏ.

Người phụ nữ 25 tuổi nói rằng bản thân sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để trang trải cuộc sống và trả học phí cho các con của mình.

Hai vợ chồng dự định cuối năm nay sẽ trở về quê nhà Quý Châu để làm thủ tục ly hôn. Tại Trung Quốc, đơn ly hôn chỉ có thể nộp tại nơi đăng ký thường trú.

Liên đoàn Phụ nữ của Lâm Hải, một tổ chức bảo vệ quyền của phụ nữ, cho biết họ đã đề nghị hỗ trợ Hu và đang điều tra các cáo buộc bạo lực gia đình của cô.

Câu chuyện của Hu đã trở thành một trong những tin tức thịnh hành hàng đầu trên mạng xã hội nước này, thu hút 5 triệu lượt xem trên Weibo và 6 triệu trên Douyin. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng và tức giận về cách đối xử tàn nhẫn của người chồng đối với mẹ con Hu.

"Tôi tự hỏi tại sao người phụ nữ này lại sẵn sàng có con với một người đàn ông tệ bạc như vậy?", "Giới tính của em bé là do người cha quyết định. Tại sao anh ta đổ lỗi cho người phụ nữ?", nhiều người bức xúc bày tỏ.

Trên thực tế, văn hóa "trọng nam khinh nữ" tồn tại lâu dài ở Trung Quốc đã dẫn đến tỷ lệ giới tính chênh lệch trong dân số nước này.

Năm 2021, tỷ lệ bé trai so với bé gái ở đại lục là 108,3 bé trai trên 100 bé gái, giảm 9,4 so với năm 2012, theo số liệu chính thức. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với mặt bằng quốc tế.

Đầu năm nay, câu chuyện một bà mẹ đơn thân 21 tuổi làm shipper để nuôi đứa con gái 3 tuổi sau khi chồng qua đời, đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc và khiến nhiều người thương cảm.

Người mẹ cho biết chồng mình qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Hai mẹ con bị gia đình chồng bỏ rơi và buộc phải rời khỏi nhà sau khi mẹ chồng nói với cô rằng bà không vui khi cháu mình là con gái.