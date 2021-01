Chồng Kim So Yeon diễn vai khách mời trong 'Penthouse'

Công ty quản lý HM Entertainment xác nhận việc Lee Sang Woo sẽ tham gia "Penthouse" phần 2. Nữ diễn viên Kim So Yeon đang đảm nhận vai chính trong phim.

Ngày 21/1, công ty quản lý HM Entertainment thông báo tài tử Lee Sang Woo sẽ xuất hiện trong mùa 2 Penthouse với tư cách diễn vien khách mời.

Thông tin thu hút sự chú ý của người hâm mộ tác phẩm do đài SBS sản xuất, bởi Lee Sang Woo chính là chồng của "ác nữ" Kim So Yeon. Trong phim, Kim So Yeon vào vai Cheon Seo Jin - giảng viên thanh nhạc tính cách lạnh lùng, độc ác, sẵn sàng hại chết cha ruột để đạt được mục đích cá nhân.

Lee Sang Woo - chồng Kim So Yeon - sẽ diễn vai khách mời trong Penthouse phần 2.

Mùa 2 Penthouse dự định lên sóng vào trung tuần tháng 2, với nội dung gay cấn, phức tạp hơn. Đài SBS đã tung ra video "nhá hàng" cho phần mới với dòng tóm tắt: "Cuộc trả thù vẫn chưa bắt đầu". Video điểm mặt hàng loạt nhân vật quan trọng của bộ phim song song với tình huống ngặt nghèo họ sắp phải đối mặt.

Theo đoạn video được SBS đăng tải, Cheon Seo Jin bị khủng bố tinh thần, dẫn đến thường xuyên lo lắng, hoảng loạn. Oh Yoon Hee (Eugene) đã trở lại ở phần 2, xóa tan nghi vấn nhân vật đã chết ở cuối phần 1. Oh Yoon Hee cũng được cho là thủ phạm đứng sau những đòn khủng bố tâm lý nhắm vào Cheon Seo Jin.

Người hâm mộ khá tò mò về vai diễn của Lee Sang Woo trong mùa 2 Penthouse. Một số khán giả mong muốn nhân vật khách mời của anh có tương tác với Cheon Seo Jin - nhân vật do vợ anh thủ vai.

Vợ chồng nữ diễn viên Penthouse vẫn lãng mạn như thời mới yêu dù đã kết hôn 3 năm.

Kim So Yeon và Lee Sang Woo đều sinh năm 1980, bắt đầu hẹn hò sau khi hợp tác trong bộ phim Happy Home. Chuyện "phim giả tình thật" của cặp sao nhận được sự ủng hộ của khán giả đại chúng nhờ tương tác ngọt ngào, vui vẻ giữa hai người.

Sau 10 tháng hẹn hò, Kim So Yeon và Lee Sang Woo tổ chức đám cưới vào tháng 6/2017. Cặp sao cho biết hai người đều đã đến tuổi lập gia đình, cần ổn định cuộc sống.

Sau ba năm chung sống, Kim - Lee vẫn chưa có con, cuộc sống của cặp sao luôn lãng mạn như thời mới yêu. Lee Sang Woo còn khiến khán giả thích thú khi thường xuyên đăng ảnh "dìm hàng" vợ lên trang cá nhân.

Trước đó, khi tham dự show truyền hình do Yoo Jae Suk dẫn dắt, Kim So Yeon tiết lộ chuyện tình cảm của hai người bị tiết lộ đúng ngày cô ghi hình King of Mask Singer. Vì cảm thấy có lỗi, Kim So Yeon đã gọi điện trả lời phỏng vấn độc quyền với một phóng viên đã giúp cô hoãn công bố tin tức hẹn hò. Khán giả xứ kim chi khen cô có lối ứng xử đẹp, đáng để đàn em học hỏi.