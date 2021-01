'Chồng ghen tuông kiểm soát, cấm tôi gặp bất kỳ ai trừ anh ta'

Tưởng chồng làm vậy vì yêu mình, người phụ nữ Anh dần nhận ra đó là hành vi bạo hành tâm lý.

Zing trích dịch bài đăng từ Telegraph, đề cập đến chia sẻ của một phụ nữ người Anh bị chồng bạo hành bằng cách kiểm soát mọi khía cạnh đời sống.

Hồi tháng 3/2020, khi nước Anh phong tỏa vì đại dịch, tôi thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà và chuyển đến một nơi tạm trú dành cho phụ nữ bị bạo hành.

Quyết định rời khỏi ngôi nhà mà tôi gắn bó nhiều năm qua ngay trong giai đoạn đầu của dịch bệnh nguy hiểm không dễ dàng chút nào. Nó khiến tôi căng thẳng vô cùng và cảm giác như thế giới đang sụp đổ trước mặt.

Nhưng thời gian qua là một nỗi kinh hoàng với tôi. Mark, chồng tôi, đã cô lập tôi khỏi gia đình và bạn bè trong nhiều năm. Không ai có thể tiếp cận và giúp đỡ tôi.

Hiện nay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thật khó để diễn tả cảm giác đáng sợ như thế nào khi bị mắc kẹt trong nhà với một người chồng bạo hành, dần dần hủy hoại lòng tự trọng của bạn.

Bạo hành tâm lý quá lâu khiến nạn nhân khủng hoảng.

Bỏ qua những dấu hiệu ban đầu

Tôi gặp Mark lần đầu tiên ở London vài năm trước. Anh ấy rất quyến rũ và là một người hướng ngoại. Tôi nhận thấy Mark ít khi cười, nhưng anh ấy bù đắp điều đó bằng trí tuệ và đam mê của mình.

Quen nhau được vài năm, chúng tôi quyết định dọn đến ở cùng nhau và đó là thời điểm mà bạn trai tôi thay đổi tính tình.

Từ ngày ở chung nhà, Mark bắt đầu chỉ trích tôi liên tục từ cân nặng, lối sống đến kỹ năng nấu nướng của tôi với bạn bè tôi. Tôi buộc phải mua lại quần áo mới vì anh chê bai phong cách ăn mặc của tôi.

Tôi vốn là một người quảng giao nhưng Mark luôn ghen tuông mỗi lần tôi đi ăn uống với bạn bè. Anh ấy gọi các bạn của tôi là “những kẻ ngu ngốc”. Anh la hét, chửi rủa ầm ĩ mỗi khi tôi bước ra khỏi nhà.

Tôi chỉ được yên thân nếu quanh quẩn cả ngày với Mark trong bốn bức tường.

Bạo hành gia đình tồn tại dưới nhiều hình thức, không chỉ mỗi nắm đấm.

Gia đình và người thân cũng dần bị lãng quên khi cuộc sống của tôi bắt đầu xoay quanh bạn trai. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận lời cầu hôn của Mark sau một năm chung sống. Tôi rất yêu anh ấy, đến mức phớt lờ các cảnh báo.

Đám cưới của chúng tôi thật tuyệt vời, nhưng kỳ nghỉ tuần trăng mật tại một thị trấn bên bờ biển lại không mấy suôn sẻ. Mark tức giận với mọi đề xuất hoạt động vui chơi tôi đưa ra. Anh ấy cũng cấm tôi đến thăm họ hàng ở khu vực đó.

Kiểm soát mọi mặt

Sau đó, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Mark cảm thấy bị đe dọa khi tôi quyết học Thạc sĩ để nâng cao cơ hội tìm công việc tốt. Anh ấy khăng khăng đọc mọi email và bài luận tôi viết. Thậm chí, Mark có mặt ở khuôn viên trường đại học mỗi ngày để theo dõi tôi.

Thay vì tỏ ra ủng hộ, chồng tôi lại thường xuyên hỏi vì sao tôi cần học Thạc sĩ bởi tôi đâu có thông minh đến vậy. Tôi từng phải tạm dừng việc học 2 lần vì bị hoảng loạn.

Mãi cho đến khi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), tôi mới biết mình đang bị lạm dụng tình cảm - một dạng kiểm soát tâm lý thường được biểu hiện bằng sự ghen tuông quá mức, cô lập khỏi bạn bè và gia đình, kiểm soát trí óc và tài chính.

Đó là một hiện thực mà tôi khó nhận ra: người đàn ông tôi yêu lại đang làm hại tôi. Tôi được kết nối với Refuge - một tổ chức từ thiện chống bạo hành gia đình chuyên giải cứu phụ nữ khỏi những kẻ hành hạ họ.

Nhưng tôi vẫn không rõ mình sẽ thoát khỏi Mark như thế nào.

Sự ghen tuông vô cớ, kiếm soát mọi hành vi của đối phương là những biểu hiện của bạo hành gia đình.

Sau lần tôi gặp bác sĩ, Mark bắt đầu kiểm soát 100% cuộc sống của tôi, từ đăng nhập vào mọi tài khoản mạng xã hội của tôi, đến đọc mọi email tôi gửi hoặc nhận mà chưa được phép.

Anh ta theo dõi tôi bất cứ khi nào tôi ra ngoài tập thể dục - khoảng thời gian vốn do chính anh ta quy định riêng cho tôi.

Thậm chí, Mark liên tục la hét, chửi rủa, ném đồ đạc của tôi ra đường và nhốt lại. Anh ta trở nên hung hãn hơn. Những ngày tháng ấy thật sự kinh khủng.

Do không thể chịu đựng được nữa, tôi quyết định dứt áo ra đi. May mắn thay, Refuge hướng dẫn tôi đến nơi trú ẩn an toàn bí mật. Kể từ đó, tôi cố gắng thiền định và tập trung trao đổi với người cố vấn.

Tôi cũng nhận được tin nhắn từ gia đình và bạn bè - những người mà tôi không được phép nói chuyện trong nhiều năm. Tôi nhận ra họ vẫn luôn dõi theo tôi, chỉ là Mark không cho phép tôi tiếp cận điều đó.

Cuộc sống của tôi đang dần hồi phục, mặc dù tôi vẫn nghe thấy những lời chỉ trích của Mark vang lên trong đầu. Tôi hy vọng những phụ nữ bị mắc kẹt với chồng bạo hành trong thời gian này sớm tìm được lối thoát.