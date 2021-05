Chồng Eugene chăm con, dọn nhà để vợ đóng 'Penthouse' 7 tháng qua

Ki Tae Young cho biết Eugene bận rộn suốt 7 tháng qua. Vợ chồng nam diễn viên không gặp nhau thường xuyên.

Trong chương trình Stars' Top Recipe at Fun-Staurant phát sóng tối 30/4 trên đài KBS2, nam diễn viên Ki Tae Young tiết lộ gần đây Eugene rất bận rộn. Do đó, Ki Tae Young là người phải quán xuyến mọi việc trong nhà và chăm sóc con cái.

"Vì Eugene quá bận rộn và đang quay phim Penthouse nên tôi đã không gặp cô ấy thường xuyên trong khoảng 6-7 tháng qua. Cô ấy thực sự không có ngày nghỉ nào trong suốt thời gian qua. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tự chăm sóc con cái và làm việc nhà", Ki Tae Young tiết lộ.

Ki Tae Young cho biết anh và vợ ít gặp nhau vì Eugene quá bận rộn.

Anh nói thêm: "Ngay khi mới kết hôn, chúng tôi đã quyết định sẽ chia sẻ gánh nặng về việc nhà và chăm sóc con cái. Vì vậy, nếu vợ tôi đi làm, tôi sẽ ở nhà và ngược lại. Những ngày này, tôi ở nhà với bọn trẻ. Nhưng nói thật với mọi người, việc này đang kéo dài khá lâu".

Chương trình cũng ghi lại cuộc sống đời thường của Ki Tae Young và hai con gái Rohee (7 tuổi) và Rorin (4 tuổi). Anh giúp các con mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, giặt giũ và đưa chúng đến trường. Ki Tae Young thậm chí đi dép lê ra khỏi nhà do bận việc nhà.

Ki Tae Young chăm sóc hai con khi vợ vắng nhà.

Eugene và Ki Tae Young quen nhau qua dự án Tạo nên số phận phát sóng năm 2009. Họ tổ chức hôn lễ vào năm 2011 tại Seoul Central Church ở Anyang, Gyeonggi-do. 4 năm sau, hai nghệ sĩ sinh con đầu lòng.

Eugene đảm nhận vai diễn Oh Yoon Hee trong phim Penthouse. Đây là dự án đạt tỷ suất người xem cao và gây sốt từ cuối năm 2020. Vừa qua, đài SBS xác nhận chuẩn bị phát sóng phần 3 cho Penthouse.

Eugene cho biết ban đầu cô áp lực khi nhận vai Oh Yoon Hee. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi cần khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ trước khi quyết định nhận vai Oh Yoon Hee. Đây là kiểu nhân vật có nhiều diễn biến cảm xúc. Cô ấy liên tục thay đổi, thậm chí có hành động gây sốc. Nhưng mọi người xung quanh đều nói họ muốn tôi nhận vai. Họ tiếp thêm cho tôi sự can đảm bằng cách động viên tôi làm được”.