Chồng Emily Blunt xuất hiện trong 'Doctor Strange 2'

Nhiều người hâm mộ tin tưởng rằng John Krasinski làm tốt vai Mr. Fantastic nếu được trao cơ hội. Sao phim "Vùng đất câm lặng" từng casting vai Captain America.

Theo Daily Mail, một cảnh rò rỉ trên mạng dường như xác nhận John Krasinski đóng vai Mr. Fantastic - nhân vật mang tính biểu tượng, đồng thời là thủ lĩnh của Fantastic Four - trong bộ phim sắp ra mắt Doctor Strange and The Multiverse of Madness.

Trong bức ảnh được đăng tải trên mạng, John Krasinski đứng hàng đầu và có một số nhân vật khác xoay quanh. Nhân vật mặc bộ trang phục bó sát với hai màu xanh đen, trong đó có biểu tượng số 4 đặc trưng giữa ngực.

Cảnh quay có mặt John Krasinski trong Doctor Strange and The Multiverse of Madness bị rò rỉ trên mạng. Ảnh: The Orginal DCEU Fans.

Theo TMZ, các nhân vật làm nền trong bức ảnh là Captain Marvel (nhưng đây không phải là phiên bản của Brie Larson), Captain Carter và Black Bolt. Sau khi bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, người hâm mộ của MCU tin tưởng Krasinski hoàn thành tốt vai trò Mr. Fantastic trong tương lai.

Đạo diễn kiêm nam chính Vùng đất câm lặng có quan hệ tốt với MCU. Cách đây nhiều năm, chồng Emily Blunt thử vai Captain America nhưng cuối cùng vai diễn thuộc về Chris Evans.

Thậm chí, anh từng tự hào diện trang phục của Captain America, dù nói rằng việc trượt vai là không mấy vui vẻ. "Chỉ cần mặc bộ đồ đó là tôi thấy bản thân tuyệt vời. Chris Hemsworth đi ngang và chào tôi. Nhưng cuối cùng tôi không phải Captain America", anh nói.

John Krasinski nổi tiếng sau hai phần phim Vùng đất câm lặng. Ảnh: Paramount.

John Krasinski trở thành đạo diễn được chú ý sau khi Vùng đất câm lặng phát hành. Theo Hollywood Reporter, series kinh dị trở thành gà đẻ trứng vàng mới cho Paramount sau bộ phim ra mắt năm 2018. Trong mùa dịch, Vùng đất câm lặng 2 do Emily Blunt đóng chính có doanh thu khả quan và được giới phê bình đánh giá cao, thúc đẩy nhà sản xuất làm thêm phần ba.

Doctor Strange and The Multiverse of Madness theo chân Doctor Strange (Benedict Cumberbatch thủ vai), sau khi anh sử dụng câu thần chú bị cấm để bước vào vũ trụ thay thế. Một mối đe dọa xuất hiện buộc Strange phải nhờ đến sự giúp đỡ của Scarlet Witch (Elizabeth Olsen đóng). Tác phẩm ra rạp ngày 4/5.