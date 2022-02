Chống đối công an tại sới bạc, 7 người bị khởi tố

Ba người trong nhóm này bị bắt tạm giam, 4 phụ nữ được Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho tại ngoại.

Ngày 27/2, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Nhơn (55 tuổi), Huỳnh Văn Lấm (48 tuổi) và Trần Văn Nam (35 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới) về tội Chống người thi hành công vụ.

Cùng bị khởi tố về tội này, 4 phụ nữ là người địa phương được Công an Chợ Mới cho tại ngoại.

Nguyễn Văn Nhơn (phải) và Huỳnh Văn Lấm. Ảnh: Nghiêm Túc.

Kết quả điều tra xác định tối 12/12/2021, trung tá Nguyễn Phú Cường, Trưởng công an xã Kiến An, chỉ huy lực lượng vây ráp sới bạc tại ấp Phú Thượng 2.

Thấy Nhơn bị công an bắt giữ, Nguyễn Phúc Hậu (35 tuổi), Nguyễn Chí Hải (22 tuổi), Châu Thái Duy (23 tuổi) cùng nhiều người giằng co, xô đẩy ông Cường và lực lượng làm nhiệm vụ để cho Nhơn chạy thoát.

Lợi dụng đêm tối, một số người còn dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi, hành hung trung tá Cường và lực lượng làm nhiệm vụ. Hậu, Hải và Duy sau đó đã bị Công an huyện Chợ Mới khởi tố, bắt tạm giam về tội Chống người thi hành công vụ.