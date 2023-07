Chồng cũ Diệp Lâm Anh lên tiếng về thông tin ngoại tình

Tối 8/7, doanh nhân Phạm Nghiêm Đức lên tiếng về cuộc hôn nhân đổ vỡ với Diệp Lâm Anh. Doanh nhân cho biết anh muốn giải quyết mọi việc êm thấm, nhẹ nhàng để tốt cho các con nên giữ im lặng suốt thời gian qua. Tuy nhiên, khi có quá nhiều thông tin liên quan đến cá nhân và gia đình được đăng tải, anh phải lên tiếng.

Về thông tin ngoại tình, doanh nhân Nghiêm Đức phản hồi: “Nếu tôi thật sự là người đàn ông ngáo, nghiện, phụ bạc, bội phản như em (PV: Diệp Lâm Anh) vẫn nói và em có bằng chứng cho việc đó, hãy dùng nó để nói chuyện với tòa, thay vì làm như hiện tại. Tôi mong em hãy thật sự nghĩ cho các con".

Anh tiếp tục: "Trước giờ tôi chưa một lần làm xấu hình ảnh của em trong mắt người khác. Vì đây là vợ mình, là mẹ của các con mình, vậy mà em luôn muốn bôi nhọ tôi. Nếu tôi là một người như vậy, tại sao em từng rất hạnh phúc khi cưới tôi sau hơn 3 năm tìm hiểu. Em đồng ý cưới tôi vì yêu con người ngáo, nghiện, vũ phu, lăng loàn của tôi như em đang lên án hay em đồng ý cưới tôi vì cái gì”.

Doanh nhân Nghiêm Đức khẳng định lúc này anh chỉ cần quyền nuôi dưỡng hai con. Còn nhiều thông tin khác liên quan đến cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa anh và Diệp Lâm Anh nhưng chúng sẽ được doanh nhân cung cấp tại tòa án.

Sáng 8/7, Diệp Lâm Anh công bố đoạn clip gần hai phút ghi lại cảnh mẹ chồng cũ chất vấn Quỳnh Thư. Trong clip, mẹ chồng cũ của Diệp Lâm Anh nói: "Con (PV: Quỳnh Thư) đi chơi với chồng người ta rồi đăng tải ảnh trên mạng. Như vậy thì ai chịu được. Đó là xúc phạm người khác đấy. Cún (PV: Diệp Lâm Anh) có bằng chứng con đi với chồng nó. Con đang quá sai rồi. Nếu người ta có đang ly dị, con cũng không có quyền làm như vậy".

Ngoài ra, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ đoạn tin nhắn giữa doanh nhân Nghiêm Đức và Quỳnh Thư trước đây. Trong đó, chồng cũ Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư xưng hô "vợ - chồng".

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và doanh nhân Nghiêm Đức tranh chấp quyền nuôi con tại tòa án.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND Quận 1 (TP.HCM) đưa ra phán quyết mỗi người sẽ nuôi một bé. Cụ thể, chồng cũ Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con trai, còn nữ diễn viên nuôi con gái lớn. Tuy nhiên, cả hai bên kháng cáo, muốn giành quyền nuôi cả hai con.

"Hai bé còn nhỏ, cần có mẹ bên cạnh. Tôi không muốn chia cách các con, anh Đức cũng vậy. Tôi có nguyện vọng được nuôi cả hai bé, đến khi chúng lớn có thể tự quyết định, lựa chọn ở với bố hoặc mẹ", Diệp Lâm Anh nói và cho biết do đôi bên không thỏa thuận, thống nhất được quyền nuôi con, nên phiên tòa bị hoãn.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, là nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Cô từng đóng một số phim như Siêu nhân X, Con ma nhà họ Vương, Vệ sĩ Sài Gòn, Lục Vân Tiên. Tháng 5/2018, cô cưới doanh nhân Phạm Nghiêm Đức. Sau khi kết hôn, cô sinh hai con và tập trung chăm sóc gia đình, cùng chồng kinh doanh.

Tháng 1/2022, Diệp Lâm Anh xác nhận đã ly thân chồng và dọn ra ngoài ở riêng sau hai năm chung sống.

