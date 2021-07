Chồng Choo Ja Hyun ngoại tình, ôm gái lạ trên xe

Nghệ sĩ Vu Hiểu Quang bị bắt gặp thân mật với phụ nữ khác. Hiện, cuộc hôn nhân giữa anh và diễn viên Choo Ja Hyun vướng nghi vấn rạn nứt.

Sohu đưa tin nam diễn viên Vu Hiểu Quang bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với một cô gái vào tối 14/7. Chồng người đẹp Choo Ja Hyun đã đến quán bar vui chơi cùng bạn bè. Sau cuộc vui, anh cùng một cô gái lên xe rời đi.

Trong những hình ảnh do phóng viên chụp được, Vu Hiểu Quang đã kéo cô gái ngồi lên đùi ngay khi họ vừa vào trong xe. Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa "Vu Hiểu Quang" đang đứng vị trí đầu tiên trong chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất.

Vu Hiểu Quang thân mật với cô gái lạ. Ảnh: Sohu.

Sina đặt nghi vấn quan hệ vợ chồng của Vu Hiểu Quang - Choo Ja Hyun trục trặc, nam nghệ sĩ ngoại tình. Năm 2019, trong một show truyền hình, Choo Ja Hyun chia sẻ hôn nhân xa cách vì công việc bận rộn, không có thời gian vun vén tổ ấm. Con trai cũng vì không được ở gần bố nên xem Vu Hiểu Quang như người xa lạ.

Hiện tại, Vu Hiểu Quang chưa lên tiếng về vụ việc.

Vu Hiểu Quang - Choo Ja Hyun công khai tình cảm vào năm 2015. Anh kém diễn viên xứ Hàn 2 tuổi. Năm 2017, cặp nghệ sĩ tổ chức hôn lễ. Một năm sau, họ đón con trai đầu lòng.

Nam diễn viên được biết đến là người đàn ông mẫu mực, yêu thương và chiều chuộng vợ con trong mọi hoàn cảnh. Vu Hiểu Quang từng bỏ việc để chăm Choo Ja Hyun khi cô lên cơn co giật và hôn mê sau sinh.

Choo Ja Hyun sinh năm 1979, khởi nghiệp diễn xuất ở Hàn từ năm 1996. Giai đoạn mới khởi nghiệp, cô được mệnh danh là "bom sex màn ảnh". Nữ diễn viên sẵn sàng đóng cảnh phim 18+.

Chuyện tình của cặp sao nhận được sự chú ý. Ảnh: Weibo.

Sự nghiệp nữ diễn viên có bước đột phá sau khi chuyển hướng sang Trung Quốc. Tại thị trường tỷ dân, cô ghi dấu ấn với loạt phim ăn khách như Sở Lưu Hương, Hoa hồng có gai, Mộc phủ phong vân, Hồ tiên...

Vu Hiểu Quang sinh năm 1981, là nhạc sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng tại showbiz Hoa ngữ. Anh được biết đến qua các phim My Kung Fu Girlfriend, Double Fixation, The Happy Time of the Spicy and Hot Girlfriend, City and Country Life, Kiến đảng vĩ nghiệp.