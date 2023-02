Chồng ca sĩ Kellie Pickler tử vong do trúng đạn tại nhà

Đến hiện trường, cảnh sát phát hiện nhạc sĩ 50 tuổi tử vong do trúng đạn tại nhà riêng. Nhà chức trách cho biết đây rõ ràng là vụ tự tử.

Nhạc sĩ Kyle Jacobs, chồng của ca sĩ Kellie Pickler, được phát hiện đã chết tại nhà riêng vào lúc 13h21 ngày 17/2 (giờ địa phương), Sở Cảnh sát Nashville xác nhận với People.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhạc sĩ 50 tuổi tử vong do trúng đạn. "Cái chết của anh ấy đang được điều tra thêm. Rõ ràng, đây là một vụ tự tử", cảnh sát cho biết

Kellie Pickler đang bàng hoàng và suy sụp bên linh cữu của chồng. Sáng 17/2, Pickler thức dậy nhưng không thấy Jacobs đâu, trong khi cánh cửa một căn phòng trong nhà bị đóng kín. Vì thế, cô và trợ lý đã gọi cảnh sát.

Kellie Pickler và chồng Kyle Jacobs. Ảnh: People.

Trong bài đăng cuối cùng trước khi mất, Jacobs chia sẻ bức ảnh ăn mừng khi Hey World, bài hát anh sáng tác cho ca sĩ nhạc đồng quê Lee Brice, đã được chứng nhận đĩa bạch kim.

"Chứng nhận bạch kim? Thật ngọt ngào làm sao! Chúng tôi là ê-kíp tuyệt vời, toàn những người tài năng kết hợp với nhau. Tôi lấy làm vinh dự khi là một phần tạo nên thành công cho Hey World. Xin cảm ơn Chúa", anh viết.

Kyle Jacobs sinh năm 1973, là ca nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar, nghệ sĩ piano được yêu mến khi đứng sau hiệu ứng tích cực của More Than A Memory (Garth Brooks) và Still (Tim McGraw). Anh từng sáng tác cho loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Kelly Clarkson, Randy Travis, Scott McCreery, Josh Kelley và Clay Walker.

Jacobs đã giành được giải thưởng CMA, giải thưởng ACM và được đề cử giải Grammy. Tháng 1/2011, anh thông báo kết hôn với Kellie Pickler - top 6 American Idol mùa thứ 5 - sau gần nửa năm đính hôn. Họ chung sống với nhau hơn 10 năm, song không có con.