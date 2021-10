Chồng bị tạm giam vì lây Covid-19 cho vợ và 7 người khác

Chở gạo sang Đồng Tháp, Tâm không khai báo y tế khi về địa phương. Tài công này sau đó tiếp xúc nhiều người, làm lây lan dịch Covid-19.

Chiều 13/10, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Văn Tâm (27 tuổi, ngụ phường Long Sơn) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Lý Văn Tâm. Ảnh: Nghiêm Túc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngày 21/7, Tâm dùng ghe chở gạo đến TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trước khi về nhà, Tâm không khai báo y tế với cơ quan chức năng.

Tâm sau đó tiếp xúc nhiều người trong gia đình và đi nhiều nơi. Chiều 23/7, anh ta chở vợ đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu để làm test nhanh. Cả 2 được xác định nhiễm nCoV.

Ngoài vợ chồng Tâm, cơ quan chức năng xác định thêm 7 người mắc Covid-19 trong chuỗi lây nhiễm liên quan tài công này.

Quyết định tố tụng được tống đạt sau khi Tâm và những F0 còn lại đã khỏi bệnh.