Chồng bị bắt, An Dĩ Hiên lo thủ tục ly hôn

Chồng tỷ phú của An Dĩ Hiên bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc trái phép. Sau biến cố, sức khỏe nữ diễn viên giảm sút và đang chuẩn bị thủ tục ly hôn.

Ngày 8/3, trang Sohu đưa tin nhà khai thác cờ bạc Macau Legend Development Ltd đã quyết định loại bỏ Trần Vinh Luyện ra khỏi vị trí tổng giám đốc và thay bằng người khác.

Năm 2020, Trần Vinh Luyện nắm giữ 32,9% cổ phiếu của tập đoàn với giá trị là 2,154 tỷ NDT. Sau khi bị bắt vào cuối tháng 1, tài sản của Trần Vinh Luyện chỉ còn lại 1,07 tỷ NDT, giảm hơn 1 tỷ NDT.

Sau khi lấy chồng, An Dĩ Hiên ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cô sinh hai con và hưởng thụ cuộc sống giàu có. Khi chồng bị bắt, An Dĩ Hiên tái phát bệnh cũ khiến sức khỏe cô giảm sút. Nữ diễn viên phải chăm lo cho hai con nhỏ. Theo truyền thông, An Dĩ Hiên được cho là đang hoàn tất các thủ tục để cắt đứt cuộc hôn nhân với Trần Vinh Luyện. Ngôi sao ly dị để tránh bị liên lụy cũng như giữ phần nào tài sản.

An Dĩ Hiên muốn yên ổn cuộc sống để chăm sóc hai con.

Chinatimes đưa tin sau khi doanh nhân Trần Vinh Luyện bị bắt giữ, An Dĩ Hiên suy sụp, khóc nhiều. Trước đó, nữ diễn viên nhờ các mối quan hệ để cứu chồng.

Chồng An Dĩ Hiên có thể phải nhận án phạt 20 năm tù giam. Trong đó, với tội danh "điều khiển tổ chức ngầm hoạt động phi pháp", Trần Vinh Luyện nhận mức án tối đa là 15 năm tù giam. Thêm vào đó, tỷ phú sòng bạc Macao còn vướng vào các cáo buộc đánh bạc rửa tiền, từ chối hợp tác điều tra.

Theo HK01, tập đoàn Đức Tấn do Trần Vinh Luyện làm chủ bị nghi có hành vi tổ chức, mời gọi công dân Trung Quốc đánh bạc bất hợp pháp trên nền tảng trực tuyến. Công ty này thiết lập các trang web và tài khoản điện tử, ăn chia lợi nhuận khi có khách hàng tham gia đánh bạc. Theo cáo buộc, tổng số tiền bất hợp pháp trong vụ điều tra lên tới 1,9 tỷ USD .

An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Chồng nữ diễn viên sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD . Trần Vinh Luyện rất chiều chuộng vợ. Khi nữ diễn viên sinh con, Trần Vinh Luyện bỏ ra 7,7 triệu USD mua liên tiếp 4 căn hộ cao cấp để thưởng cho An Dĩ Hiên. Họ thường xuyên tổ chức các buổi tiệc sang trọng, mời nhiều nghệ sĩ tham gia.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ.