Chọn Trường Đại học Thành Đô để ẵm trọn học bổng giá trị cho tân SV

Quỹ học bổng Unigo của Trường Đại học Thành Đô ra đời nhằm tiếp thêm động lực để sinh viên hoàn thành tốt hơn con đường học tập của mình.

Thấu hiểu hoàn thành ước mơ đại học là mong muốn chính đáng của học sinh, sinh viên, Trường Đại học Thành Đô (TDD) luôn tin và kỳ vọng vào thế hệ sinh viên tài năng. Trường Đại học Thành Đô cũng là trường đại học tư thục hiếm hoi mạnh tay chi đến 55 tỷ đồng cho quỹ học bổng tân sinh viên.

Trở thành tân sinh viên của Đại học Thành Đô, bạn đã có cơ hội nhận một trong các suất học bổng giá trị của trường. Đầu tiên là học bổng Unigo “Tiếp sức - Unigo Baton Scholarship” dành cho sinh viên dân tộc thiểu số. Với 100 suất học bổng trị giá 100% học phí và KTX ở tại trường, duy trì trong 4 năm học và dành cho sinh viên các ngành Quản trị văn phòng và Hướng dẫn du lịch.

Học bổng Unigo “Tài năng - Talent Scholarship” gồm 100 suất, trị giá 100% học phí cho các bạn có thành tích cao trong học tập, dành riêng cho ngành Công nghệ thông tin và Kế toán.

Học bổng “Justitia Scholarship - Nữ thần công lý 2022” gồm 100 suất, trị giá 50% học phí dành cho các sinh viên đầu tiên của khoa Luật, bao gồm ngành Luật và Luật kinh tế.

Học bổng từ Viện Quản trị và Công nghệ IBS gồm 50 suất với tổng trị giá 2 tỷ đồng . Học bổng Ngôn ngữ Anh The Queen's Platinum Jubilee 2022 Scholarship“ tặng 20 suất trị giá 100% học phí và 40 suất trị giá 50% học phí cho sinh viên đăng ký học ngành Ngôn ngữ Anh.

Học bổng Quà tặng Tobe Thadoer dành tặng 1 triệu đồng cho các tân sinh viên nhập học nhằm chuẩn bị cho cuộc sống mới tại Trường Đại học Thành Đô; Học bổng Thadoer The First One 2022 trị giá 5 triệu đồng cho các sinh viên nhập học trước ngày 30/09.

Tiếp theo là học bổng dành cho hệ cao đẳng, gồm 10 suất học bổng trị giá 100% học phí; 30 suất học trị giá 50% học phí cho sinh viên ngành Tiếng Nhật. Bên cạnh đó, sinh viên ngành Dược cũng có cơ hội nhận 30 suất học bổng trị giá 50% học phí.

Ngoài các học bổng dành cho sinh viên, trường còn có quỹ học bổng đồng hành cùng phụ huynh mang tên “Tài năng tỏa sáng tương lai - We go together scholarship”. Tổng trị giá học bổng lên đến 1,5 tỷ đồng , bao gồm 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 30 triệu đồng dành cho phụ huynh có con nhập học ngành Công nghệ thông tin trước ngày 30/9.

Trường Đại học Thành Đô hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục mà người học được phát triển trí tuệ, nâng cao năng lực, rèn luyện nhân cách và học cách để hòa hợp. Trường đang tích cực mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo để hoàn thành mục tiêu chiến lược là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế.