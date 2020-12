Chọn trang sức cho phái nữ dịp Giáng sinh

Trang sức là gợi ý quà tặng bạn gái phổ biến trong dịp Giáng sinh và năm mới. Cánh mày râu đừng bỏ lỡ những mẹo tặng quà dưới đây để có màn trao quà thật hoàn hảo.

Lựa chọn trang sức phù hợp với tính cách

Trước tiên các chàng trai phải chọn được món trang sức phù hợp với người được nhận. Bạn nên quan tâm đến ngoại hình, tuổi tác, sở thích, tính cách hay gu ăn mặc thường ngày của người nhận để lựa chọn những món trang sức có thiết kế phù hợp.

Một món trang sức phù hợp với người nhận chắc chắn sẽ được yêu thích và sử dụng nhiều hơn. Với những cô nàng điệu đà, nữ tính bạn có thể chọn các mẫu nữ trang kiểu cách. Ngược lại, với những cô nàng cá tính hơn, bạn nên chọn các mẫu thiết kế đơn giản, góc cạnh.

Năm nay xu hướng trang sức thế giới là thiết kế bản to, phá cách, dễ kết hợp với các hình khối cách điệu, độc đáo và sáng tạo. Bạn đừng quên cập nhật xu hướng trang sức mới nhất để tặng quà cho người thân yêu.

Chọn quà tặng trang sức phù hợp sẽ khiến người nhận cảm thấy hạnh phúc hơn.

Giữa hoa tai, vòng cổ hay lắc tay… cánh mày râu đều có thể dễ dàng lựa chọn trang sức phù hợp để làm quà tặng trong mọi sự kiện. Các món nữ trang này đều không quá khó khăn để chọn được kích thước phù hợp cho người được tặng. Riêng với nhẫn thì có lẽ chỉ phù hợp với các cặp đôi bởi mang ý nghĩa yêu đương gắn kết và cũng cần cẩn thận hơn khi lựa chọn kích cỡ.

Hiện tại, nhiều người cũng có xu hướng tặng trang sức theo bộ để giữ được tính sang trọng, dễ dàng sử dụng và người nhận cũng dễ kết hợp với trang phục thường ngày. Dù bạn có quyết định tặng món lẻ hay theo bộ thì quan trọng nhất vẫn là món nữ trang đó phù hợp với người nhận.

Lựa chọn chất liệu trang sức

Ngoài kiểu dáng và thiết kế, chất liệu của món trang sức cũng là một điểm cần lưu tâm khi chọn làm quà tặng. Nếu đã coi món trang sức này như một phụ kiện thời trang, các chàng trai hãy chú ý lựa chọn chất liệu bắt sáng, dễ kết hợp và bền đẹp với thời gian.

Các chất liệu phổ biến hiện nay từ vàng truyền thống, vàng trắng hay vàng hồng đều có thể đưa vào thiết kế nữ trang cho bạn chọn lựa. Nếu sắc vàng truyền thống cho cảm giác cổ điển và quen thuộc thì vàng hồng là chút pha trộn mới mẻ và hiện đại, riêng vàng trắng thì đơn giản nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Chọn trang sức làm quà tặng, những thiết kế được phối với đá quý hay kim cương sẽ bắt mắt và sang trọng hơn. Đơn cử, trang sức đính đá Swarovski là một gợi ý quà tặng không tồi mà các chàng trai có thể tham khảo.

Vẻ đẹp lấp lánh của một thiết kế trang sức vàng gắn đá Swarovski.

Không phải cứ chọn trang sức đắt tiền là nhất

Nhiều người cứ nghĩ tặng trang sức phải chọn món đắt đỏ, thế nhưng thực tế giá trị của món quà nên dựa trên ngân sách bạn có thể chi trả và mức độ thân thiết trong mối quan hệ của hai người. Bạn không nên tặng một món quà quá đắt với những người mới quen vì sẽ dễ khiến đối phương cảm thấy lo lắng và e ngại. Hơn nữa, hãy chọn món trang sức có giá trị phù hợp với khả năng chi trả để việc tặng quà không trở thành gánh nặng.

Với ngân sách từ 1,5 triệu đồng là bạn đã có thể lựa chọn được một số sản phẩm mặt dây, nhẫn, hoa tai để làm quà tặng. Tại DOJI, bạn có thể tìm được các mẫu trang sức gắn đá Swarovski với mức giá hợp lý cùng thiết kế đẹp mắt và phong phú. Các chàng trai hãy chọn những sản phẩm nằm trong ngân sách của mình, thiết kế có tính ứng dụng cao thì đảm bảo các nàng sẽ “ưng” ngay khi được tặng.

Mẫu thiết kế trang sức gắn đá Swarovski của DOJI thích hợp làm quà tặng.

Các bộ sưu tập như “Me beside you”, “Girl of Liberty” hay bộ sưu tập gần đây nhất là “Melody of Love” đều được người dùng yêu thích.

Điểm đặc biệt của món trang sức đá Swarovski trong bộ sưu tập “Melody of Love” là công nghệ “đá khiêu vũ” Twinkle setting, cho phép mỗi viên đá chuyển động theo nhịp điệu của cơ thể, tạo hiệu ứng thú vị, viên đá cũng lấp lánh hơn nhiều. Với giá cả hợp lý, thiết kế lại đặc biệt, ấn tượng, cánh mày râu hoàn toàn có thể tham khảo mẫu trang sức đá Swarovski của DOJI để làm quà tặng.

Quà tặng không bằng cách tặng

Cách tặng chiếm một phần quan trọng giúp bạn thành công trong việc tặng quà. Việc tặng quà không nhân sự kiện gì và thực hiện bất ngờ sẽ giúp người nhận cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Do đó, các chàng trai có thể lựa chọn cách tặng quà bất ngờ này để ghi điểm trong mắt người ấy.

Đôi khi, việc tặng quà không nhất thiết phải sắp đặt quá cầu kỳ như bữa tối lãng mạn với nến và hoa, hay ở một địa điểm du lịch nào đó… bạn chỉ cần đơn giản dùng thành ý kèm những lời nói yêu thương là tặng quà nhất định sẽ thành công.

Trang sức luôn là món quà thể hiện sự chân thành và thấu hiểu của người tặng dành cho người nhận.

Với quà tặng là trang sức, cánh mày râu nên có thêm thao tác đeo cho phái đẹp, như vậy không những thể hiện được sự ân cần, chăm sóc mà còn quan sát được người nhận có thích thú với món quà hay không.