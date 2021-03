Chọn Toyota Camry 2.5Q hay Mercedes-Benz C 180 AMG?

Mercedes-Benz C 180 AMG chiếm ưu thế về thiết kế và định vị thương hiệu. Trong khi đó, Toyota Camry 2.5Q có nhiều trang bị tiện nghi và chi phí sử dụng thấp hơn.

Mercedes-Benz C 180 AMG vừa được ra mắt tại Việt Nam để thay thế cho phiên bản C 180 tiêu chuẩn. Do đó, dù giá bán tăng 100 triệu đồng lên mức 1,499 tỷ đồng , C 180 AMG vẫn tiếp tục là mẫu C-Class có giá thấp nhất của thương hiệu ngôi sao ba cánh.

Đồng thời, Mercedes-Benz C 180 AMG vẫn là phương án đáng cân nhắc khi đặt cạnh các xe sedan hạng D ở tầm giá dưới 1,5 tỷ đồng , trong đó có Toyota Camry - mẫu xe ăn khách nhất phân khúc. Phiên bản Camry 2.5Q cao nhất hiện được niêm yết giá 1,235 tỷ đồng , thấp hơn C 180 AMG 264 triệu đồng.

Mercedes-Benz C 180 AMG bắt mắt, Toyota Camry lịch sự

Bước sang thế hệ hiện hành, Toyota Camry chứng kiến thay đổi lớn về thiết kế, có kiểu dáng trẻ trung, hiện đại hơn đáng kể và phù hợp với cả nhóm người dùng trẻ tuổi. Tuy nhiên, xét tổng thể ngoại hình, Camry vẫn duy trì phong cách lịch sự, chững chạc đặc trưng.

Trong khi đó, Mercedes-Benz C 180 AMG là phiên bản nâng cấp về ngoại thất của mẫu C 180 ra mắt năm ngoái, vẫn thuộc thế hệ W205 thay vì thế hệ W206 mới trình làng.

Gói trang bị AMG Line giúp C 180 AMG bắt mắt và đậm chất thể thao hơn, gồm cản trước/sau mới, lưới tản nhiệt dạng điểm, đi kèm bộ mâm 5 chấu kép có tạo hình hài hòa với tổng thể xe hơn C 180 cũ.

Nhờ vậy, Mercedes-Benz C 180 AMG có ngoại hình bóng bẩy, bắt mắt hơn mẫu sedan Nhật Bản. Đây cũng là phong cách thiết kế phù hợp với định vị hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi hoặc lần đầu mua xe sang của C 180 AMG.

Nhìn từ bên ngoài, Toyota Camry cho cảm giác bề thế và trường dáng hơn Mercedes-Benz C 180 AMG, nhờ các thông số dài x rộng x cao tương ứng 4.885 x 1.840 x 1.445 (mm), cao hơn mức 4.686 x 1.810 x 1.442 (mm) của đối thủ.

Đổi lại, C 180 AMG lợi thế hơn ở chiều dài cơ sở (2.840 mm so với 2.825 mm) và có khoảng sáng gầm tốt hơn.

Về trang bị ngoại thất, hai mẫu xe khá tương đồng khi đều có đèn trước/sau LED, đèn pha tự động bật tắt và bộ la-zăng kích cỡ 18 inch.

Nội thất Mercedes-Benz C 180 AMG sang trọng, Toyota Camry nhiều tiện nghi hơn

Nội thất Mercedes-Benz C 180 AMG không khác biệt nhiều mẫu C 180 cũ, với thiết kế sang trọng, cầu kỳ, giàu chi tiết trang trí đặc trưng của các mẫu xe Mercedes-Benz. Đa phần vật liệu được sử dụng đều cao cấp như da, gỗ hay hợp kim nhôm.

Đây cũng là những loại vật liệu xuất hiện trên cabin của Toyota Camry 2.5Q. Dù không bắt mắt và hiện đại bằng C 180 AMG, Camry vẫn thuộc nhóm những sedan hạng D sở hữu nội thất sang trọng và có chất lượng hoàn thiện tốt nhất.

Bên cạnh đó, khu vực bảng điều khiển trung tâm thiết kế kiểu bất đối xứng giúp cũng khoang lái của Toyota Camry trở nên trẻ trung và có điểm nhấn.

Mercedes-Benz C 180 AMG là phiên bản cơ sở của dòng C-Class tại Việt Nam, trong khi đó Toyota Camry 2.5Q lại là biến thể Camry cao nhất. Do vậy, mẫu sedan Nhật Bản có lượng trang bị tiện nghi tốt hơn đối thủ hạng sang ở một số tính năng.

Cụ thể, Toyota Camry 2.5Q nhỉnh hơn ở trang bị điều hòa tự động 3 vùng độc lập (C 180 AMG có 2), rèm che nắng hàng ghế thứ hai, cửa sổ trời, 9 loa JBL (C 180 AMG có 5 loa), hiển thị kính lái HUD và cửa sổ trời.

Ngoài ra, cả hai xe đều có hàng ghế trước chỉnh điện đa hướng, ghế lái nhớ vị trí, hàng ghế sau chỉnh được độ ngả, vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, phanh tay điện tử, gương chiếu hậu chống chói, chìa khóa thông minh và cruise control.

Mercedes-Benz C 180 AMG vận hành linh hoạt hơn

Mercedes-Benz C 180 AMG và Toyota Camry 2.5Q đều sử dụng động cơ tương tự đời trước. Mẫu sedan Đức được trang bị động cơ tăng áp 4 xy-lanh 1.5L, công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và hộp số tự động 9 cấp.

Trong khi đó, Toyota Camry 2.5Q dùng động cơ nạp khí tự nhiên 4 xy-lanh 2.5L, công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 235 Nm và hộp số tự động 6 cấp.

Mức hiệu năng của hai động cơ trên đủ đáp ứng đa số nhu cầu di chuyển của những mẫu sedan cỡ trung như C 180 AMG và Camry. C 180 AMG nhỉnh hơn về sức kéo còn Camry chiếm ưu thế ở công suất.

Bên cạnh đó, với hộp số 9 cấp, hệ thống treo kiểu thể thao, khoảng sáng gầm nhỉnh hơn và hệ dẫn động cầu sau thay vì cầu trước như Camry, Mercedes-Benz C 180 AMG cho trải nghiệm phía sau vô-lăng linh hoạt hơn đối thủ.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng khi bước sang thế hệ hiện hành, cảm giác lái của Toyota Camry đã bớt tẻ nhạt hơn đáng kể đời xe cũ.

Danh sách trang bị an toàn của hai xe không khác biệt nhiều, với ABS/EBD/BA, 7 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giữ phanh điện tử, cảm biến trước/sau, và camera lùi.

C 180 AMG nhỉnh hơn ở tính năng cảnh báo tài xế mất tập trung và cảnh báo lệch làn, trong khi Camry có tính năng cảnh báo điểm mù và áp suất lốp.

Kết luận

Có giá bán 1,499 tỷ đồng thấp nhất dòng C-Class, Mercedes-Benz C 180 AMG là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng trẻ tuổi hoặc lần đầu mua xe sang, với các ưu điểm về thiết kế nội/ngoại thất, khả năng vận hành linh hoạt và thương hiệu thuộc phân khúc cao cấp.

Trong khi đó, Toyota Camry 2.5Q có giá bán dễ tiếp cận, nhiều tiện nghi hơn và không thua kém đối thủ về danh sách trang bị an toàn. Đồng thời, Camry cũng là phương án tiết kiệm hơn về chi phí sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa.