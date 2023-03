Chọn thứ hai thảnh thơi thay vì cuống cuồng làm việc

Nhiều người chọn lối sống thảnh thơi, không dùng đồ công nghệ, không đọc tin nhắn, email khi tuần mới bắt đầu.

Bare minimum monday /beər ˈmɪn.ɪ.məm ˈmʌn.deɪ/ (danh từ): (Tạm dịch) Ngày thứ hai tối thiểu

Định nghĩa:

Bare minimum monday là một xu hướng làm việc mới khuyến khích nhân viên bắt đầu tuần làm việc bằng khối lượng công việc vừa đủ. Thay vì căng thẳng về công việc sau ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được khuyên nên ưu tiên chăm sóc bản thân và sức khỏe tinh thần trước khi bắt tay vào làm việc.

Marisa Jo (29 tuổi) là người khởi xướng xu hướng này. Trong một video đăng lên mạng, Jo chia sẻ những hoạt động của mình trong buổi sáng thứ hai như đọc sách, viết nhật ký, chăm sóc da và lên kế hoạch để làm nội dung. Jo thường bắt đầu tuần làm việc từ trưa thứ hai thay vì buổi sáng như trước đây.

"Tôi sẽ không tham gia các cuộc họp, không dùng công nghệ và không đọc email vào sáng thứ hai để bản thân cảm thấy thoải mái hơn", Jo nói với Insider.

Bàn về ngày thứ hai tối thiểu, ABC News nói rằng xu hướng này đang đại diện cho "sự hội tụ của các xu hướng thời đại dịch". Cụ thể, trong đại dịch, ranh giới giữa công việc và giải trí bị xóa nhòa. Khi trở lại văn phòng, nhiều người cảm thấy thất vọng vì công việc không còn thoải mái và tự do như trước.

Jill Cotton, chuyên gia về xu hướng nghề nghiệp tại Glassdoor, nói với Fortune rằng xu hướng ngày thứ hai tối thiểu cũng cho thấy người lao động đang bị mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống dù họ được làm việc từ xa hoặc làm việc kết hợp.

Theo ông Cotton, điều quan trọng là nhân viên và các sếp cần trao đổi tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, không bị ảnh hưởng bởi những ngày thứ hai tối thiểu.

Ứng dụng của bare minimum monday trong tiếng Anh:

- One of the aims of “bare minimum monday” is to combat hustle culture, and instead normalize balance and a slow, steady workflow.

Dịch: Một trong những mục tiêu của ngày thứ hai tối thiểu là chống lại văn hóa hối hả và thay vào đó là bình thường hóa sự cân bằng và quy trình làm việc chậm rãi, ổn định.