Chọn thời điểm phù hợp để mua nhà an cư

Song hành cùng sự phát triển kinh tế của đất nước, mua nhà là nhu cầu thường trực. Tuy nhiên, người mua cần chọn thời điểm phù hợp, cân nhắc nhiều yếu tố trước khi xuống tiền.

Trong bối cảnh giao dịch bất động sản đang chuyển biến tốt sau đại dịch, với nhiều “trợ lực” tài chính từ chủ đầu tư, người dân có thể chọn dự án hợp túi tiền và nhu cầu an cư để xuống tiền.

Sự phát triển của thị trường bất động sản

TP.HCM là một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển nhất nhì cả nước, kéo theo tình trạng dân số cơ học tăng nhanh. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, vào cuối năm 2020 đầu 2021, mật độ dân số TP.HCM là 4.292 người/km2. Dù dân số đông, sự phân bố lại chưa đồng đều, mật độ trung bình gấp 14,7 lần cả nước, chủ yếu tập trung tại các quận trung tâm.

Bên cạnh đó, tốc độ gia tăng dân số nhanh, bình quân mỗi năm thành phố tăng 200.000 người, trung bình năm năm tăng 1 triệu người. Điều này tạo nên áp lực trong công tác quản lý đô thị, đặt ra các yêu cầu cao hơn về hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội, đặc biệt là vấn đề nhà ở.

Đặt mục tiêu mua nhà tại TP.HCM từ năm 25 tuổi, anh Tiến (29 tuổi) hiện sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại quận 7. Để có căn nhà đầu tay, anh chấp nhận vay thêm ngân hàng. Theo anh, trong bối cảnh giá thị trường và lạm phát mỗi năm đều tăng, việc chờ gom đủ tiền thì sẽ không mua nổi một căn nhà tại thành phố “đất chật người đông”.

Thị trường bất động sản TP.HCM có sự phát triển vượt bậc nhiều năm qua.

Các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản TP.HCM 10 năm qua đã có sự phát triển vượt bậc về cả quy mô lẫn chất lượng. Tuy nhiên dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố, 6 tháng gần đây sự phát triển có dấu hiệu chậm lại.

Khảo sát của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy có 83% người được hỏi cho biết đầu tư bất động sản là “công cụ” đối phó lạm phát. Trong bối cảnh nền kinh tế diễn biến phức tạp và khó dự đoán, 90% nhà môi giới được hỏi cho rằng giá căn hộ sẽ tăng trong nửa cuối năm nay, nhưng chỉ 53% tin rằng giao dịch bất động sản sẽ sôi động trong thời gian tới.

Thị trường địa ốc đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dù vậy, các chủ đầu tư có vốn mạnh, không phụ thuộc vốn vay, doanh nghiệp có quỹ đất sạch thường không bị ảnh hưởng nhiều. Khách hàng có thể cân nhắc các dự án có pháp lý đầy đủ được mở bán trong giai đoạn này để sở hữu căn hộ phù hợp.

Chọn dự án phù hợp nhu cầu an cư

Ngoài thời điểm mua nhà, việc chọn tổ ấm cần dựa trên nhiều yếu tố như vị trí dự án, tiện ích hiện hữu, chất lượng xây dựng, tiến độ thanh toán và tính pháp lý.

Tại trung tâm quận 7, TP.HCM, dự án Cosmo City thu hút khách mua nhờ đáp ứng đa dạng nhu cầu sống. Với mức giá hợp lý từ 45 triệu/m2 sau chiết khấu (chưa bao gồm VAT), đây dự án phù hợp với đa số khách hàng trẻ.

Ngoài ra, ưu điểm dự án so với sản phẩm cùng phân khúc nằm ở tiêu chuẩn bàn giao. Theo đó, khách hàng được nhận nhà hoàn thiện nội thất gồm giường, tủ, bàn, ghế; thiết bị điện tử có TV, tủ lạnh, máy lạnh, lò nướng, máy giặt. Nhờ đó, người mua không tốn thêm khoản đầu tư, đồng thời nhận được gói thiết kế nội thất theo ý thích.

Căn hộ Cosmo được bàn giao đầy đủ nội thất, gồm cả thiết bị điện tử.

Điểm nhấn của dự án là pháp lý minh bạch và phương thức thanh toán ưu đãi - kéo dài gần 3 năm. Khách hàng có thể yên tâm khi 100% căn hộ đã có sổ hồng. Khi thanh toán 30%, người mua được nhận nhà ở ngay, phần còn lại trả dần trong 33 tháng với lãi suất 0 đồng. Khi khách hàng thanh toán đủ 100%, chủ đầu tư sẽ bàn giao sổ hồng (thời hạn sở hữu lâu dài cho người có quốc tịch Việt Nam).

Khách hàng nhận sổ hồng khi mua căn hộ Cosmo City.

Dự án Cosmo City được chủ đầu tư Pau Jar Group (Đài Loan) chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ tiêu chuẩn xây dựng quốc tế (độ kháng chấn 7,2 độ richter) cho đến hệ thống tiện ích toàn diện như khối đế thương mại sầm uất, hồ bơi, công viên cây xanh, hệ thống an ninh 9 lớp... Nhờ đó, cư dân có thể an tâm khi chọn Cosmo City là chốn an cư lâu dài.

Hiện tại, dự án Cosmo City được mở bán trực tiếp từ chủ đầu tư. Giỏ hàng gồm căn hộ diện tích 118-133 m2, tùy chỉnh thiết kế 2, 3 hoặc 4 phòng ngủ tùy nhu cầu khách hàng.