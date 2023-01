Chọn 'sofalizing' thay vì gặp mặt trực tiếp

Nhiều người chọn "sofalizing" vì ngại ra ngoài, ngại tốn kém hoặc đơn giản là không muốn gặp mặt trực tiếp và tham gia những cuộc trò chuyện dài.

Sofalizing /ˈsəʊ.fəlaɪ.zɪŋ/ (danh từ): Giao tiếp bằng Internet thay vì gặp mặt

Định nghĩa:

Khái niệm sofalizing ra đời vào năm 2010 dùng để mô tả việc con người dành thời gian trao đổi, trò chuyện với người khác bằng Internet, khi nằm dài trên ghế sofa thay vì ra ngoài và gặp gỡ trực tiếp.

Những lý do nhiều người chọn sofalizing thay vì ra ngoài là sự tiện lợi, lười ra ngoài, thời gian có hạn, tốn kém hoặc chỉ đơn giản là muốn tránh những cuộc trò chuyện dài dòng. Thay vì tham gia những cuộc trò chuyện dài dòng bên bàn ăn, nhiều người lại thích những cuộc trò chuyện ngắn, tức thời thông qua tin nhắn văn bản hoặc mạng xã hội.

Nhờ sự phát triển của công nghệ, hoạt động sofalizing ngày càng thuận lợi. Mọi người có thể trò chuyện với nhau thường xuyên bất chấp khoảng cách, hạn chế về mặt địa lý hoặc thời gian.

Ứng dụng của sofalizing trong tiếng Anh:

- Millions of us have given up socialising for sofalizing - talking to pals via phones and the net instead of going out.

Dịch: Hàng triệu người từ bỏ giao tiếp xã hội để giao tiếp qua mạng - hoạt động trò chuyện với bạn bè qua điện thoại và Internet thay vì ra ngoài.

- Researchers claim nearly a quarter of us sofalise every night, rather than go to a pub, club or village hall to meet people face to face, we plop down on the sofa… spending hours updating our profiles on social networking sites, chatting online or Tweeting.

Dịch: Các nhà nghiên cứu khẳng định gần 1/4 người dân ngồi trên sofa mỗi tối thay vì đến quán rượu, club hoặc hội trường để gặp trực tiếp mọi người. Chúng ta ngồi trên sofa, dành hàng giờ để cập nhật hồ sơ trên các trang mạng xã hội, trò chuyện hoặc đăng tweet.