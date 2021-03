Chọn sản phẩm điêu khắc đẹp tại Tượng gỗ An Huy

Tượng gỗ An Huy được nhiều khách hàng yêu thích nhờ mang đến các tác phẩm điêu khắc tinh xảo, nhiều ý nghĩa phong thủy.

Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu nội thất không chỉ dừng lại ở các vật dụng như tủ, bàn, giường, ghế… mà còn có thêm các sản phẩm tượng gỗ mỹ nghệ. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng, Tượng gỗ An Huy cung cấp sản phẩm mỹ nghệ đa dạng như tranh gỗ, lục bình gỗ, tượng điêu khắc gỗ...

Với hơn 10 năm hoạt động, Tượng gỗ An Huy luôn được khách hàng đánh giá cao nhờ sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng và cung cách phục vụ chu đáo.

Sản phẩm điêu khắc tại Tượng gỗ An Huy có đường nét tinh xảo.

Các sản phẩm điêu khắc của An Huy đều là hàng cao cấp, sử dụng chất liệu gỗ quý lâu năm đã qua xử lý kỹ lưỡng. Đến đây, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm điêu khắc từ nhiều loại gỗ như sưa, gõ, lim, sến… Ngoài ra, khách hàng có thể chọn loại gỗ để đặt hàng theo nhu cầu cá nhân.

Cửa hàng trưng bày nhiều sản phẩm điêu khắc với mẫu mã và hình dạng khác nhau. Khách hàng dễ dàng chọn được mẫu sản phẩm ưng ý, dựa vào đó để đặt điêu khắc phù hợp với sở thích và nhu cầu. Tượng gỗ An Huy cam kết thực hiện chạm khắc chính xác theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian nhanh nhất có thể.

Đến Tượng gỗ An Huy, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm mỹ nghệ có kiểu dáng, ý nghĩa đa dạng.

Tại đây, mỗi sản phẩm được đục đẽo và chạm trổ hoàn toàn thủ công. Cả quá trình chế tác sẽ được thực hiện bởi các nghệ nhân đã có hơn nửa đời người gắn bó với nghề. Qua bàn tay khéo léo, tài hoa của nghệ nhân, các sản phẩm điêu khắc sở hữu đường nét hoa văn uốn lượn tinh xảo, bắt mắt. Những bức tượng gỗ được thổi hồn sống động, hàm chứa nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

Ngoài đảm bảo về chất lượng và mẫu mã, sản phẩm tại An Huy có giá thành phải chăng.

“Chúng tôi không ngừng nỗ lực để mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Mỗi sản phẩm tượng gỗ mỹ nghệ do An Huy chế tác đều đạt giá trị thẩm mỹ cao và hài hòa về các yếu tố về phong thủy. Đặc biệt, chúng tôi còn cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ hậu mãi tốt nhất như tư vấn bảo trì, sửa chữa, làm mới tượng gỗ hoàn toàn miễn phí”, đại diện Tượng gỗ An Huy cho biết.