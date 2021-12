Chọn quà cho người thân dịp cuối năm

Không chỉ chuẩn bị quà tặng gửi những người quan trọng, bạn cũng nên tự thưởng cho chính mình sau một năm cố gắng.

Sau một năm dài, cuối năm là thời điểm những người con xa nhà trở về bên gia đình mang theo tình cảm và những món quà ý nghĩa. Các vật phẩm không chỉ thể hiện tình cảm đến gia đình, bạn bè mà còn chứa đựng mong ước về sự may mắn, lời chúc tốt đẹp cho người thân yêu.

Khay mứt, hoa tươi

Đây là những món quà không thể thiếu mỗi dịp xuân về. Tặng người thân lẵng hoa, khay mứt được bày biện đẹp mắt, hòa hợp chứa đựng những lời chúc năm mới thịnh vượng, gia đình sung túc.

Ngày nay, văn hóa tặng mứt, hoa quả cho người thân, đối tác, đồng nghiệp dần trở nên phổ biến vì giá trị tinh thần đặc biệt của nó. Theo quan niệm của ông cha, mứt còn là món ăn mang lại may mắn, bình an và no đủ, kết nối mọi người sống với nhau chân thành, gần gũi.

Mứt được xem là món ăn mang lại may mắn, bình an. Ảnh: Tiki.

Khi chọn mua sản phẩm, người dùng cần chú ý tìm đến các nhà sản xuất đáng tin cậy, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, bạn nên ưu tiên các nguồn nguyên liệu tốt cho sức khỏe, ít đường, không cholesterol, không quá nhiều năng lượng để tránh tình trạng tăng cân.

Bộ ấm trà

Bộ tách trà vẫn thường được người Việt tặng nhau trong các dịp lễ hay ngày cuối năm. Chiếc ấm lớn và những tách trà nhỏ tượng trưng cho sự no ấm, hòa thuận và sum vầy. Ngoài ra, hình ảnh dòng nước trà thơm chảy từ ấm vào tách còn mang ý nghĩa của tài lộc, may mắn được thế hệ đi trước truyền lại cho con cháu, người thân hay khách khứa.

Thú thưởng trà dần lan rộng đến cả người trẻ hiện nay. Ảnh: Shopee.

Ngày nay, thưởng trà không còn bó buộc là thú vui của bậc cao tuổi mà đã được nhiều bạn trẻ ưa thích tìm đến. Những người thích trà, ít nhiều trong lúc thưởng thức cũng sẽ cảm nhận được tâm hồn tĩnh lặng, thuần khiết của bản thân.

Tranh phong thủy

Những món quà trang trí cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Các vật phẩm như lịch treo tường, tranh mạ vàng phong thủy có thể hiện diện suốt cả năm, làm đẹp cho không gian trong nhà.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, tranh ảnh còn mang giá trị phong thủy, tăng thêm sự sang trọng và quý phái. Một số nội dung tranh thường được chọn có thể kể đến như tranh thuyền buồm ý chỉ thuận buồm xuôi gió, năm mới hanh thông; tranh cá chép ngắm trăng dát vàng biểu thị nỗ lực đạt được thành công; tranh tứ quý biểu hiện của sự vững chắc, đầy đủ, hạnh phúc và vĩnh cửu.

Tranh phong thủy là món quà được nhiều người yêu thích bởi giá trị thẩm mỹ cũng như tinh thần. Ảnh: Nhadepdecor.

Tuy nhiên, người dùng nên lưu ý chỉ mua tranh tại những cửa hàng uy tín, lâu năm để đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, bạn nên kiểm tra kỹ các bức tranh phong thủy trước khi rời khỏi cửa hàng nhằm đảm bảo tính nguyên vẹn cùng độ thẩm mỹ.

Smartphone

Một chiếc smartphone mới là lựa chọn của người trẻ yêu công nghệ. Đây cũng là món quà mà bạn có thể tự thưởng cho mình sau một năm cố gắng.

Với thiết kế màn hình gập độc đáo, Galaxy Z Flip3 là món quà hấp dẫn trong mùa lễ hội năm nay. Smartphone mới của Samsung được nâng cấp mạnh so với thế hệ đầu tiên với thiết kế nhỏ gọn hơn, độ hoàn thiện cao, phần khung sử dụng chất liệu Armor Aluminum, mặt kính bảo vệ là Gorilla Glass Victus cùng khả năng kháng nước IPX8.

Với màu sắc trẻ trung, phù hợp nhiều phong cách, Z Flip3 là lựa chọn quà tặng thú vị cho năm mới. Ảnh: Phan Nhật.

Ngoài 7 màu có sẵn: Kem, đen, tím, xanh, xám, hồng, trắng, người dùng ở một số quốc gia có thể chọn các phiên bản Bespoke có màu riêng cho mặt lưng, nắp trên và khung máy. Việc đa dạng màu sắc khiến sản phẩm không chỉ là smartphone mà còn trở thành phụ kiện thời trang. Ngoài ra, khi mua sản phẩm trong thời gian này, người dùng được tặng một bộ ốp lưng độc quyền từ Samsung kèm sticker, giúp sản phẩm có thêm màu sắc lễ hội.

Không chỉ là món quà cá tính mà người dùng có thể tự thưởng cho mình, sự đa dạng màu sắc của Z Flip3 giúp người tặng thể hiện sự tinh tế thông qua việc chọn phiên bản phù hợp. Bởi một món quà năm mới ý nghĩa không chỉ thể hiện sự nâng niu, trân trọng của người tặng mà còn là sự quan tâm chân thành đến từ trái tim.