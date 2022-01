Chọn nước tăng lực theo tiêu chí gì?

Chứa lượng caffeine và đường trong mức cho phép, bổ sung các thành phần tốt cho sức khỏe… là những tiêu chí người dùng nên cân nhắc khi tìm mua nước tăng lực.

Nước tăng lực được quảng bá như một sản phẩm giúp tăng cường năng lượng và nâng cao sự tỉnh táo của tinh thần cũng như các hoạt động thể chất. Đây là thực phẩm bổ sung phổ biến trong chế độ ăn uống của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm vũng các tiêu chí cần cân nhắc khi chọn nước tăng lực.

Chứa lượng caffeine và đường trong mức cho phép

Việc nạp quá nhiều caffeine và đường mang lại tác hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, caffeine và đường là 2 thành phần có trong hầu hết đồ uống hiện hành. Caffeine có trong hơn 60 loại thực vật và được tiêu thụ mỗi ngày trên thế giới như cà phê, trà, chocolate...

Theo Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế (IFIC), phần lớn nước tăng lực có chứa lượng caffeine tương đương hoặc thấp hơn một tách cà phê. Ngoài ra, Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) và ​​Cục Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ mức 400 mg caffeine mỗi ngày. Do đó, để an tâm uống nước tăng lực, người tiêu dùng có thể đọc kỹ thành phần và chọn các nước tăng lực có mức caffeine thấp hơn ngưỡng nói trên, lượng đường vừa phải để đạt hiệu quả tối ưu theo nhu cầu.

Bổ sung thành phần tốt cho sức khỏe

Nhiều người dùng chia sẻ hiệu quả của nước tăng lực chỉ kéo dài trong vài giờ và không góp phần cải thiện sức khỏe dài lâu. Thực tế, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, nhiều đơn vị đã bổ sung chiết xuất thực vật cao cấp vào đồ uống này để tăng cường chất lượng thể chất, có thể kể đến nước tăng lực Night Wolf.

Nước tăng lực này bổ sung chiết xuất sâm Ngọc Linh quý hiếm cùng câu kỷ tử và ngũ vị tử, giúp kích thích hiệu suất hoạt động tức thì, tích lũy dưỡng chất và nâng cao sức khoẻ lâu dài cho người dùng.

Night Wolf - nước tăng lực với 100% chiết xuất sâm Ngọc Linh quý hiếm tại Việt Nam.

Tần suất sử dụng

Do nhu cầu công việc và học tập dưới cường độ cao, đặc biệt ở người trẻ, nhu cầu dùng nước tăng lực thường xuyên cũng tăng lên. Biến chứng sức khỏe theo đó có thể xảy ra khi tiêu thụ các loại nước tăng lực chứa hàm lượng quá cao caffeine và đường với tần suất liên tục. Nhiều người cũng lo ngại về thành phần taurine có nhiều trong nước tăng lực.

Tuy nhiên, EFSA kết luận, việc tiêu thụ một hàm lượng taurine vừa đủ trong nước tăng lực không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Do đó, người dùng cần cân nhắc tần suất sử dụng nước tăng lực.

Chiết xuất thiên nhiên

Bên cạnh việc lưu ý ngưỡng caffeine nên dưới 400 mg cho tổng số nước tăng lực nạp vào cơ thể mỗi ngày, người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm chiết xuất thiên nhiên để đảm bảo sự an toàn, lành tính.

Không lạm dụng yếu tố “tức thì” để tăng trưởng, đặt ưu tiên về sức khỏe đường dài và mang giá trị dinh dưỡng từ sâm Ngọc Linh - một trong 4 loại sâm tốt nhất thế giới - đến với người tiêu dùng là mục tiêu của nước tăng lực Night Wolf khi ra mắt.

Sản phẩm thuộc thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5, đang nhận phản hồi tích cực từ người dùng. Nước tăng lực thế hệ mới này sở hữu bao bì hiện đại, hàm lượng đường cùng caffeine vừa phải, là lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ tìm kiếm đồ uống giúp khơi dậy sự tỉnh táo, nâng cao khả năng tập trung và an toàn cho cơ thể.