Chọn món chuẩn gu cho buổi tụ họp của nhóm bạn 'Tây và ta'

Đó cũng là lý do việc chọn lựa món ăn trong các bữa tiệc được nhiều người coi trọng. Nếu đang đau đầu tìm kiếm hương vị phù hợp với nhóm “Tây và ta” trong lần đầu gặp gỡ, bạn có thể cân nhắc đồ ăn thuần Việt như bánh mì, gỏi cuốn. Đây đều là những món quen thuộc và được bạn bè quốc tế yêu thích. Nguồn gốc, nguyên liệu hay hương vị của các món này sẽ là chủ đề thú vị để mọi người cùng chia sẻ trong cuộc trò chuyện. Ảnh: The New York Times.