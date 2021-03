Chọn Mitsubishi Attrage CVT Premium hay Kia Soluto AT Luxury?

Trong tầm giá 450-500 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn phiên bản cao nhất của Mitsubishi Attrage hoặc Kia Soluto.

Trong nhóm sedan hạng B, Mitsubishi Attrage và Kia Soluto hiện là hai mẫu xe với giá bán thấp nhất. Cụ thể, Mitsubishi Attrage được niêm yết giá 375-485 triệu đồng còn Kia Soluto có giá 369-469 triệu đồng. Mức giá dễ tiếp cận cũng được xem như yếu tố cạnh tranh lớn nhất của Attrage và Soluto.

Vừa qua, Mitsubishi Attrage có thêm phiên bản CVT Premium cao nhất, với một số nâng cấp về tiện nghi và an toàn. Tương tự, phiên bản AT Luxury của Kia Soluto cũng được bổ sung sau khi mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam, với sự tăng cường về trang bị.

Mitsubishi Attrage CVT Premium có giá 485 triệu đồng, không chênh lệch nhiều giá niêm yết 469 triệu đồng của Kia Soluto AT Luxury.

Ngoại thất Mitsubishi Attrage bắt mắt hơn Kia Soluto

Ở đời xe trước, Mitsubishi Attrage không được đánh giá cao về thiết kế do ngoại hình có phần đơn giản và lạc hậu. Tuy nhiên, với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Attrage đã trở nên hiện đại, trẻ trung hơn nhờ khu vực đầu xe được tái thiết kế, sử dụng ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi.

Phần đầu của Kia Soluto có tạo hình đơn giản, với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia, cụm đèn trước nhỏ, đi kèm đèn sương mù đặt phía dưới mặt ca-lăng. Tổng thể đầu xe gọn gàng và không mấy nổi bật.

Thân xe Attrage và Soluto không có nhiều điểm nhấn ngoại trừ bộ la-zăng hợp kim đa chấu kép. Cả hai xe đều mang kiểu dáng three-box của sedan truyền thống, với đầu, thân và đuôi phân chia rõ ràng.

Tương tự phần đầu, đuôi xe Kia Soluto cũng được thiết kế đơn giản, thậm chí có phần sơ sài. Dù được bổ sung cánh gió, phiên bản Soluto AT Luxury vẫn kém bắt mắt hơn Attrage CVT Premium ở góc nhìn từ phía sau. Mẫu xe Nhật Bản sở hữu cụm đèn hậu và cản sau với tạo hình cầu kỳ, nhiều chi tiết hơn.

Mitsubishi Attrage và Kia Soluto đều có gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp báo rẽ và cánh gió đuôi. Attrage nhỉnh hơn khi có đèn pha LED tự động bật/tắt và la-zăng 15 inch, trong khi Soluto sử dụng đèn pha halogen và bộ mâm 14 inch.

Hai xe không khác biệt nhiều về tiện nghi nội thất

Là những mẫu sedan hạng B giá rẻ, nội thất Kia Soluto và Mitsubishi Attrage đều được thiết kế đơn giản, sử dụng vật liệu chính là nhựa.

Trang bị tiện nghi của hai xe không khác biệt nhiều các đối thủ cùng tầm giá tiền, với ghế da chỉnh cơ, bảng đồng hồ dạng kim/số đi kèm màn hình thông tin, màn hình trung tâm 7 inch và vô-lăng bọc da tích hợp một số nút bấm điều khiển.

Bên cạnh đó, cruise control – tính năng đang dần trở nên phổ biến với các mẫu sedan hạng B – cũng được trang bị trên phiên bản cao nhất của Attrage và Soluto.

Dù có các thông số kích cỡ thuộc dạng “nhỏ con” trong nhóm sedan hạng B, cả Soluto và Attrage đều cho không gian sử dụng tương đối rộng rãi ở hai hàng ghế, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ gia đình hay kinh doanh chở khách. Sức chứa khoang hành lý Attrage đạt 450 lít, thấp hơn mức 475 lít của Kia Soluto.

Mitsubishi Attrage lợi thế hơn Kia Soluto khi có điều hòa tự động. Song song đó, các mẫu xe Mitsubishi cũng thường được đánh giá cao ở khả năng làm mát của điều hòa. Nhờ vậy, sự thiếu vắng cửa gió hàng ghế sau không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm sử dụng, kể cả trong điều kiện nắng nóng.

Đổi lại, Kia Soluto nhỉnh hơn Mitsubishi Attrage ở những tiện nghi như hệ thống âm thanh 6 loa (Attrage có 4 loa) và tính năng nổ máy từ xa.

Động cơ của Kia Soluto mạnh hơn Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage được trang bị động cơ xăng 1.2L, công suất 78 mã lực, mô-men xoắn 100 Nm và hộp số tự động vô cấp CVT. Mức hiệu năng này tương đương các mẫu xe hạng A và chỉ đủ đáp ứng các nhu cầu di chuyển cơ bản.

Đổi lại, khối lượng 905 kg, hộp số CVT và động cơ dung tích nhỏ giúp Attrage có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,3 lít/100 km trên đường hỗn hợp, thấp hơn thông số 6,1 lít/100 km của Kia Soluto.

Trong khi đó, động cơ xăng 1.4L của Kia Soluto mạnh hơn đáng kể Mitsubishi Attrage, với công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 132 Nm. Nhờ vậy, xe tỏ ra linh hoạt hơn khi vận hành thực tế. Tuy nhiên, đây vẫn là mức hiệu năng thuộc dạng thấp khi so với Hyundai Accent, Toyota Vios hay Honda City.

Hai xe có đủ những tính năng an toàn thiết yếu

Dù thua kém các mẫu sedan hạng B ở phân khúc giá cao hơn về một số hệ thống an toàn, phiên bản đủ của Mitsubishi Attrage và Kia Soluto vẫn được trang bị đầy đủ tính năng an toàn thiết yếu như ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khóa cửa từ xa, camera lùi và 2 túi khí.

Mitsubishi Attrage nhỉnh hơn Soluto ở tính năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, trong khi mẫu xe Hàn Quốc lại được trang bị sẵn cảm biến lùi.

Kết luận

Mitsubishi Attrage CVT Premium và Kia Soluto AT Luxury đều là những mẫu sedan hạng B giá rẻ, hướng đến nhóm người dùng mua xe lần đầu hoặc phục vụ kinh doanh, với nhu cầu tìm kiếm một chiếc ôtô đáp ứng nhu cầu vận hành cơ bản và tiết kiệm.

So với Kia Soluto AT Luxury, Mitsubishi Attrage CVT Premium lợi thế hơn về thiết kế, trang bị ngoại thất và mức tiêu thụ nhiên liệu. Trong khi đó, Soluto AT Luxury có giá bán thấp hơn và hiệu năng động cơ cao hơn đối thủ Nhật Bản.