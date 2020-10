Chọn Kia Seltos bản đủ hay Toyota Corolla Cross tiêu chuẩn

Trong tầm giá 720 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn Kia Seltos Premium hoặc Toyota Corolla Cross 1.8G.

Kia Seltos và Toyota Corolla Cross đều là những mẫu xe mới giành được nhiều sự quan tâm từ người dùng Việt. Kết thúc tháng 9, Seltos và Corolla Cross cùng ghi nhận doanh số khả quan, đồng thời chia nhau 2 vị trí đứng đầu bảng xếp hạng SUV đô thị bán chạy nhất tháng.

Kia Seltos hiện có giá 599-719 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross được định vị tiệm cận phân khúc C-SUV và niêm yết giá cao hơn, 720-820 triệu đồng. Với 720 triệu đồng chưa kể chi phí lăn bánh, người dùng có thể lựa chọn giữa phiên bản Kia Seltos Premium cao nhất hoặc Toyota Corolla Cross 1.8G tiêu chuẩn.

Ngoại thất Kia Seltos bắt mắt hơn Toyota Corolla Cross

Là những mẫu SUV đô thị mới ra mắt trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, Kia Seltos và Toyota Corolla Cross đều sở hữu ngoại thất hiện đại, trẻ trung, bắt kịp xu hướng thiết kế mới.

Kia Seltos có ngoại hình góc cạnh, khỏe khoắn, mang hơi hướm SUV thực thụ. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross mềm mại, sử dụng nhiều đường nét bo tròn hơn đối thủ.

Phiên bản Seltos Premium cao nhất có vẻ ngoài bắt mắt hơn Toyota Corolla Cross tiêu chuẩn, nhờ sự khác biệt đến từ một số trang bị và chi tiết ngoại thất. Cụ thể, Seltos Premium có cụm đèn trước/sau LED toàn bộ, đi kèm dải đèn ban ngày và họa tiết LED trên đèn hậu được tạo hình cầu kỳ.

Toyota Corolla Cross 1.8G có ngoại thất kém hấp dẫn hơn đối thủ, với cụm đèn trước/sau dùng bóng halogen và không có dải LED định vị. Song song đó, chiếc xe gầm cao Nhật Bản bị lược bỏ một số chi tiết trang trí so với các phiên bản cao hơn. Chẳng hạn như đường viền và thanh crôm trên lưới tản nhiệt, thanh nẹp crôm quanh cửa sổ, hai bên thân và đuôi xe. Đồng thời, bộ mâm cũng mang thiết kế đơn giản và thanh ba-ga nóc không được trang bị trên bản Corolla Cross tiêu chuẩn.

Đại diện của Toyota có chiều dài, chiều rộng và chiều dài cơ sở tốt hơn Kia Seltos. Nhờ đó, Corolla Cross mang lại cảm giác to lớn, trường dáng hơn đối thủ. Bù lại, Seltos sở hữu khoảng sáng gầm tốt và linh hoạt hơn trong một số điều kiện vận hành.

Kia Seltos giàu tiện nghi nội thất, Toyota Corolla Cross rộng rãi hơn

Thiết kế nội thất của Toyota Corolla Cross đi theo hướng đơn giản. Hệ thống nút bấm điều khiển, cửa gió điều hòa trung tâm và màn hình giải trí được bố trí gọn gàng, tập trung. Xe sử dụng vật liệu da và nhựa mềm chủ đạo kết hợp cùng một số chi tiết mạ crôm, với chất lượng hoàn thiện tốt.

Cũng mang thiết kế hiện đại, tuy nhiên Kia Seltos có nội thất bắt mắt hơn đối thủ. Cửa gió điều hòa và các nút điều khiển nằm tách biệt, dàn trải dọc theo trung tâm táp-lô. Màn hình giải trí của xe nằm trong khung và nối liền với bảng đồng hồ. Ngoài ra, khu vực cần số của Seltos được làm lớn, cầu kỳ hơn đối thủ.

Kia Seltos thuộc nhóm xe có nội thất rộng rãi nhất phân khúc SUV đô thị. Tuy nhiên, với chiều dài cơ sở 2.640 mm, tốt hơn đối thủ 30 mm, Toyota Corolla Cross nhỉnh hơn về không gian sử dụng so với Seltos. Đây cũng là yếu tố được nhiều người dùng chọn mua SUV hạng B quan tâm.

Trang bị tiện nghi nội thất là điểm khác biệt lớn nhất giữa Kia Seltos Premium và Toyota Corolla Cross 1.8G. Là phiên bản cao nhất, Seltos Premium có lượng option đầy đủ khi đặt cạnh các đối thủ trong phân khúc như ghế da, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời, đèn nội thất, màn hình 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, 6 loa và Cruise Control.

Trong khi đó, Toyota Corolla Cross 1.8G bị cắt giảm một số tiện nghi so với các phiên bản cao hơn. Cụ thể, xe có ghế da, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, màn hình 7 inch, 6 loa và Cruise Control. Cửa sổ trời không được trang bị cho bản 1.8G thấp nhất này.

Động cơ Kia Seltos cho sức kéo tốt hơn

Kia Seltos được trang bị động cơ tăng áp 1.4L, công suất 138 mã lực, mô-men xoắn 242 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross sử dụng động cơ nạp khí tự nhiên 1.8L, công suất 138 mã lực, mô-men xoắn 172 Nm, hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Tương đồng về công suất, tuy nhiên Kia Seltos cho sức kéo mạnh hơn Toyota Corolla Cross. Bên cạnh đó, hộp số ly hợp kép 7 cấp của Seltos mang cảm giác lái "bốc" hơn. Sử dụng hộp số CVT, Corolla Cross hướng đến trải nghiệm vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Đồng thời, Kia Seltos cũng nhỉnh hơn đối thủ về khả năng chạy đường xấu với khoảng sáng gầm tốt hơn, cùng 3 chế độ đi địa hình bao gồm tuyết, bùn và cát.

Toyota Corolla Cross nhỉnh hơn về trang bị an toàn

Không được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense như những phiên bản cao hơn, tuy nhiên Corolla Cross 1.8G vẫn sở hữu đầy đủ các tính năng an toàn thiết yếu. Nhờ vậy, khi so sánh với Kia Seltos Premium, Corolla Cross 1.8G không thua kém về bất cứ tính năng an toàn nào.

Bên cạnh đó, Toyota Corolla Cross cũng nhỉnh hơn đối thủ về một số tính năng an toàn như cảm biến trước, cảnh báo áp suất lốp hay 7 túi khí.

Kết luận

Cùng được niêm yết giá 720 triệu đồng, Kia Seltos Premium và Toyota Corolla Cross 1.8G sở hữu nhiều điểm tương đồng về công suất động cơ cũng như trang bị an toàn.

Tuy nhiên, là phiên bản cao cấp nhất, Kia Seltos Premium nổi trội hơn đối thủ về các trang bị nội/ngoại thất. Lợi thế của Toyota Corolla Cross 1.8G nằm ở không gian sử dụng và một số tính năng an toàn.

Kia Seltos Premium phù hợp với các khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị đầy đủ option và có nội/ngoại thất bắt mắt. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross là sự lựa chọn dành cho những người dùng yêu cầu cao hơn về trang bị an toàn, thiết kế trung tính, cũng như thường xuyên chở nhiều người và hành lý.