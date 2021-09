Chọn Kia K3 Premium hay Hyundai Kona Đặc biệt với giá hơn 650 triệu?

Kia K3 1.6 Premium có giá bán thấp và nội thất rộng rãi hơn, trong khi Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt chiếm ưu thế về vận hành và trang bị an toàn.

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Kia Cerato vừa được ra mắt với tên gọi K3. Dù không thay đổi nhiều về trang bị và động cơ, Kia K3 2021 vẫn là phương án sedan hạng C đáng cân nhắc nhờ mẫu mã hiện đại và giá bán thuộc dạng thấp nhất phân khúc.

550-750 triệu đồng cũng là khoảng giá có sự góp mặt của nhiều mẫu SUV đô thị như MG ZS, Ford EcoSport, Kia Seltos, Hyundai Kona hay Mazda CX-3. Trên thực tế, sự phát triển nhanh chóng cả về chất và lượng của nhóm xe này đang ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần sedan hạng C tại Việt Nam.

Trong đó, ở tầm giá tiền trên 650 triệu đồng, Kia K3 1.6 Premium (659 triệu đồng) và Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt (699 triệu đồng) là các lựa chọn phù hợp với nhóm người dùng là gia đình trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe có kiểu dáng trẻ trung và nhiều tiện nghi.

Kia K3 góc cạnh, Hyundai Kona mềm mại

Kona là dòng sản phẩm mới của Hyundai, được mở bán trên toàn cầu từ đầu năm 2018 và ra mắt người dùng Việt không lâu sau đó. Vì vậy, mẫu SUV đô thị này vẫn có thiết kế hiện đại và không bị lạc lõng so với các dòng xe Hyundai hiện hành, dù đã ra mắt tại Việt Nam hơn 3 năm.

Kona là một trong những mẫu xe đầu tiên có xi-nhan, đèn pha và đèn sương mù nằm tách biệt, tương tự Mitsubishi Xpander hay Hyundai Santa Fe - các dòng ôtô được đông đảo người dùng Việt ưa chuộng.

Dù khiến đèn pha dễ bám bẩm, cách bố trí hệ thống chiếu sáng này góp phần tạo cho Hyundai Kona ngoại hình cá tính và có nét đặc trưng riêng.

Bên cạnh đó, những bộ phận ngoại thất như ốp vòm bánh kích cỡ lớn, nẹp thân và cản trước/sau sơn đen lì, đi kèm một số chi tiết crôm giúp tổng Hyundai Kona không bị lỗi thời về thiết kế so với các mẫu SUV đô thị ra mắt gần đây như Kia Seltos hay Toyota Corolla Cross.

Nếu tổng thể kiểu dáng của Hyundai Kona có phần mềm mại, tròn trịa thì Kia K3 2021 lại sử dụng nhiều đường nét góc cạnh ở ngoại thất.

Cụ thể, so với mẫu Cerato đời trước, đa phần chi tiết ngoại thất trên Kia K3 như lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù, cụm đèn pha hay cản trước/sau đều có tạo hình sắc nhọn và vuông vức hơn. Đây cũng là phong cách thiết kế được áp dụng trên thế hệ mới của mẫu sedan hạng C "cùng nhà" Hyundai Elantra.

Sự thay đổi này giúp ngoại hình Kia K3 sắc sảo và cá tính hơn, đồng thời duy trì thế mạnh về mẫu mã đã góp phần làm nên thành công cho đời xe trước.

Danh sách trang bị ngoại thất của Kia K3 1.6 Premium và Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt khá tương đồng với đèn pha và đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, tích hợp báo rẽ. Kia K3 nhỉnh hơn khi có cốp mở điện.





Kia K3 Hyundai Kona

Dài 4.640 mm 4.165 mm

Rộng 1.800 mm 1.800 mm

Cao 1.450 mm 1.565 mm

Trục cơ sở 2.700 mm 2.600 mm

Khoảng sáng gầm 140 mm 170 mm

La-zăng 17 inch 18 inch

Nội thất Kia K3 rộng rãi, nhiều tiện nghi hơn

Xếp trên về phân hạng kích cỡ với chiều dài cơ sở tốt hơn đối thủ 100 mm, vì vậy Kia K3 có nội thất rộng rãi hơn Hyundai Kona.

Sự chênh lệch về không gian sử dụng còn đáng kể hơn khi K3 là mẫu sedan hạng C có cabin thuộc dạng rộng rãi trong phân khúc, trong khi so với mặt bằng chung SUV đô thị, hàng ghế thứ hai của Hyundai Kona khá chật chội.

Thiết kế nội thất của hai mẫu xe này đã trở nên quen thuộc với người dùng Việt, khi Kona ra mắt từ năm 2018 còn K3 có khoang cabin giống với đời xe cũ.

Nhìn chung, nội thất của Kia K3 và Hyundai Kona đều đi theo phong cách trẻ trung, có táp-lô thiết kế đối xứng và màn hình trung tâm đặt nổi. Cách bố trí và tạo hình cửa gió điều hòa, cụm núm xoay và nút bấm chỉnh chức năng mang nhiều điểm tương đồng.

Các tiện nghi chung trên Kia K3 1.6 Premium và Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt gồm vô-lăng và ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện đa hướng, điều hòa tự động, gương chiếu hậu chống chói tự động, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, cruise control và 6 loa.

Phiên bản K3 1.6 cao nhất chiếm ưu thế rõ rệt về trang bị tiện nghi khi hơn Kona 2.0 AT Đặc biệt các option như cửa sổ trời, nhớ vị trí ghế lái, sưởi/làm mát hàng ghế trước, cửa gió hàng ghế sau, lẫy chuyển số trên vô-lăng và tính năng khởi động từ xa.

Hyundai Kona có động cơ mạnh và nhiều tính năng an toàn hơn

Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt dùng động cơ 2.0L, công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm, hộp số 6 AT và hệ dẫn động cầu trước.

Mức hiệu năng này vượt trội so với công suất 126 mã lực, mô-men xoắn 155 Nm của Kia K3 1.6 Premium. Mẫu sedan Hàn Quốc vẫn sử dụng động cơ 1.6L, hộp số 6 AT và hệ dẫn động cầu trước tương tự đời cũ.





Kia K3 Hyundai Kona

Động cơ Xăng Xăng

Dung tích 1.6L 2.0L

Công suất 126 mã lực 147 mã lực

Mô-men xoắn 155 Nm 180 Nm

Hộp số 6 AT 6 AT

Dẫn động Cầu trước Cầu trước

Mặt khác, dù khoảng sáng gầm 170 mm không quá cao so với mặt bằng chung SUV đô thị, Hyundai Kona vẫn có lợi thế về tầm nhìn bao quát và khả năng vận hành linh hoạt khi so sánh với các dòng sedan như Kia K3.

Bên cạnh đó, Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt cũng được trang bị nhiều hệ thống an toàn hơn đối thủ.

Cụ thể, ngoài những tính năng có trên Kia K3 1.6 Premium như phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, cảm biến sau (K3 có thêm cảm biến trước) và 6 túi khí, Kona còn được trang bị hệ thống hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù và kiểm soát lực kéo.

Kết luận

Tương tự nhiều mẫu ôtô Hàn Quốc, Kia K3 và Hyundai Kona thu hút khách hàng bằng mẫu mã trẻ trung, hiện đại, nhiều tùy chọn và giá bán dễ tiếp cận trong phân khúc.

Kia K3 1.6 Premium phù hợp với những người dùng chú trọng không gian sử dụng rộng rãi, giàu tiện nghi và cần mức hiệu năng đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản hàng ngày.

Trong khi đó, Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt cho khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt và có nhiều trang bị an toàn hơn đối thủ. Mức giá thực tế tại đại lý của mẫu SUV đô thị này hiện cũng không chênh lệch nhiều so với Kia K3 1.6 Premium. Tuy nhiên, đời xe Kona hiện hành tại Việt Nam có thể sắp kết thúc khi phiên bản facelift đã ra mắt toàn cầu tháng 9/2020.