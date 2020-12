Chọn Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport với 1,4 tỷ đồng

Ford Everest trội hơn về sức mạnh và cabin linh hoạt, trong khi đó Mitsubishi Pajero Sport có ưu thế ở giá bán và khả năng đi đường xấu.

Ford Everest 2021 là mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung mới nhất được giới thiệu bản nâng cấp tại Việt Nam. Bên cạnh Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport là một đối thủ đáng gờm khác mà Everest cần dè chừng. Model mới của dòng xe gầm cao Nhật Bản trình làng vào tháng 10 có những thay đổi tích cực về kiểu dáng và công nghệ.

Bài viết lựa chọn phiên bản cao cấp nhất của Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport để cân nhắc cho nhu cầu mua xe 7 chỗ cho gia đình. Mức giá tương ứng của Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD cùng Mitsubishi Pajero Sport 2.4 4x4 AT là 1,399 tỷ đồng và 1,345 tỷ đồng .

Ford Everest lịch lãm, Mitsubishi Pajero Sport thể thao

Ở đời 2021, ngoại hình Ford Everest được tinh chỉnh đôi chút ở lưới tản nhiệt và tạo hình đèn chiếu sáng. Còn lại, chiếc SUV Mỹ không quá khác biệt so với phiên bản cũ các đường nét chính giữ thiết kế đầy đặn, kết hợp cùng các chi tiết ngoại thất bóng bẩy. Đặt cạnh Pajero Sport, Ford Everest có phần lịch lãm và hiện đại hơn.

So với đối thủ, phiên bản nâng cấp facelift của Mitsubishi Pajero Sport có sự thay đổi rõ rệt hơn. Phần đầu xe thêm phần mạnh mẽ và nam tính nhờ mặt ca-lăng thiết kế to hơn, đi cùng hệ thống đèn trước được bố trí lại theo ngôn ngữ Dynamic Shield mới. Các đường gân dập nổi sắc sảo giúp Pajero Sport có thiết kế năng động, cá tính hơn Ford Everest.

Các trang bị ngoại thất tương đồng giữa 2 mẫu xe gồm có đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED, đuôi lướt gió thể thao, cảm biến ánh sáng bật/tắt đèn tự động, cảm biến gạt mưa tự động…

Điểm nhỉnh hơn của Everest Titanium 2.0L AT 4WD là la-zăng cỡ 20 inch (so với 18 inch) cùng tính năng sấy gương chiếu hậu bên ngoài. Trong khi đó Pajero Sport bản 4x4 được trang bị tính năng rửa đèn và ăng-ten dạng vây cá.

Xét về thông số kích thước, đại diện của Ford trội hơn về số đo tổng thể dài, rộng cao và chiều dài cơ sở. Điều này giúp Everest trông to lớn và bệ vệ hơn so với Pajero Sport. Đổi lại, mẫu xe gầm cao của Mitsubishi có khoảng sáng gầm và các thông số đi địa hình tốt hơn.

Tiện nghi nội thất tương đương

Cabin của Ford Everest có thiết kế hiện đại và cao cấp với các đường nét tối giản. Mitsubishi Pajero Sport duy trì phong cách nội thất thực dụng và mang hơi hướm già dặn đặc trưng của xe Nhật.

So với các phiên bản cũ, danh sách tính năng của Ford Everest Titanium đời 2021 có sự cắt giảm. Dù vậy, đại diện của Ford vẫn là chiếc SUV có nhiều tiện nghi hàng đầu phân khúc. Các điểm nổi bật trên model Everest giá gần 1,4 tỷ đồng có thể kể đến hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống âm thanh 10 loa, cửa sổ trời toàn cảnh...

Về phía mẫu xe Nhật Bản, loạt bổ sung mới từ Mitsubishi giúp Pajero Sport có thể tự tin khi so kè về trang bị cùng đối thủ Mỹ. Các nâng cấp đáng chú ý của Pajero Sport 2.4 4x4 AT có bảng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 8 inch, ứng dụng điện thoại kết nối với xe qua Bluetooth hay camera quan sát 360 độ.

Những điểm chung trên 2 mẫu SUV có thể kể đến điều hòa tự động 2 vùng, màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, vô-lăng 4 chấu tích hợp nút bấm chức năng, cốp sau đóng mở điện, cổng nguồn 220V cho thiết bị di động…

Mitsubishi Pajero Sport chỉ trội hơn ở hàng ghế trước với chức năng chỉnh điện 8 hướng so với 6 hướng của đối thủ. Còn lại, Ford Everest có không gian cabin linh hoạt rộng rãi và tính linh hoạt cao hơn khi hàng ghế giữa có thể trượt tiến lùi và bản Titanium 2 cầu có nút gập điện cho hàng ghế cuối.

Ford Everest mạnh mẽ và an toàn hơn, Mitsubishi Pajero Sport cơ động

Với bộ tăng áp kép, động cơ diesel 2.0L của Ford Everest có thông số công suất, mô-men xoắn tốt hơn Mitsubishi Pajero Sport dùng động cơ dầu 2.4L tăng áp đơn. Bên cạnh đó, mẫu SUV Mỹ còn trang bị hộp số tự động 10 cấp, trong khi đối thủ sử dụng hộp số loại 8 cấp.

Dù thiệt thòi về cấu hình động cơ và hộp số, Mitsubishi Pajero Sport được đánh giá cao hơn ở khoảng đi đường xấu khi có hệ truyền động 2 cầu Super Select II tích hợp khóa vi sai cầu sau, 4 chế độ gài và 4 chế độ đi địa hình. Hệ dẫn động 4WD của Ford Everest Titanium chỉ có 3 chế độ gài cầu.

Một khác biệt cần nhắc đến là Everest sử dụng hệ thống trợ lực lái điện nhẹ nhàng, dễ điều khiển. Trong khi đó Pajero Sport có kiểu trợ lực thủy lực với đặc tính đầm chắc và cảm giác lái chân thật hơn.

Về mặt an toàn, Everest Titanium 2.0L AT 4WD nhỉnh hơn ở chức năng hỗ trợ đỗ xe tự động và hỗ trợ giữ làn đường. Đổi lại, Pajero Sport 2.4 4x4 AT có hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn và hỗ trợ chuyển làn.

Ngoài ra, cả 2 model cao cấp của Ford Everest và Pajero Sport đều được trang bị chức năng kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh phòng tránh va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe cắt ngang phía sau, 7 túi khí…

Với Ford Everest 2021, đây là lựa chọn phù hợp dành cho nhóm khách hàng thích xe gầm cao kiểu Mỹ với thiết kế hiện đại, cabin rộng rãi, nhiều tiện ích cũng như chức năng an toàn.

Mitsubishi Pajero Sport có ưu thế về giá bán, ngoại hình thể thao, cabin thực dụng đi cùng khả năng vận hành cơ động và tính bền bỉ đặc trưng của xe Nhật.