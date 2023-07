Chọn đứng ngoài nếu team building mất sức, phản cảm

Hè năm nay, Chi Mai (23 tuổi, Hà Nội) không đăng ký tham gia team building. Nắng nóng cùng những trò chơi tập thể ngoài bãi biển khiến cô e ngại.

Thời điểm, địa điểm và các hoạt động là những yếu tố quan trọng khi một công ty tổ chức team building. Ảnh minh họa: Lê Minh/Pexels.

Năm trước, trong chuyến du lịch công ty đến Sầm Sơn (Thanh Hóa), Chi Mai cùng đồng nghiệp được giao thử thách chạy trên cát, vượt các chướng ngại vật bơm hơi. Nhân viên tiếp thị nội dung này không thích cảnh quần áo dính cát, tóc bết dính và cơn xây xẩm bởi đứng nắng nhiều tiếng đồng hồ.

“Ban tổ chức kêu gọi tham gia các trò vận động mạnh vào lúc trời nắng gắt. Lịch trình 2 ngày 1 đêm cũng gấp gáp, khẩn trương, chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi thực sự. Năm nay, tôi chọn ở nhà”, Mai chia sẻ cùng phóng viên.

Những cái lắc đầu

Thanh Hằng (26 tuổi, quận 3, TP.HCM) cũng lắc đầu khi ai đó đề cập đến chủ đề team building. Tâm lý này xuất hiện sau chuyến du lịch của cô cùng công ty đến đồi cát Mũi Né (Bình Thuận) vào mùa hè năm ngoái (2022).

Thanh Hằng muốn biết được trước các hoạt động, lịch trình của team building khi tham gia.

Kiểm toán viên này cho biết được yêu cầu tham gia trò chơi tiếp sức, đua trượt cát, kéo co, giật cờ trên bãi cát, dưới nhiệt độ gay gắt.

Những năm trước đó, doanh nghiệp cô không tổ chức những hoạt động như vậy mà chỉ tập trung nghỉ dưỡng, vui chơi tự do trên bãi biển.

“Không ai chuẩn bị tâm lý, áo quần cho việc chơi ở đồi cát. Cát dính vào mắt, quần áo, tay chân rất khó chịu”, Hằng chia sẻ.

Trong khi đó, Thanh Tú (27 tuổi, TP.HCM, hiện là tiếp viên hàng không) lại e sợ phải tham gia các trò chơi có tính chất nhạy cảm, trêu đùa giới tính trong chuyến team building. Trước đây, cô từng xin nghỉ việc ở công ty cũ do một lần đối mặt tình huống như vậy.

Cụ thể, vào năm 2022, trong chuyến du lịch công ty đến Nha Trang (Khánh Hòa), Thanh Tú được yêu cầu chơi trò kéo co. Tuy nhiên, thay vì kéo bằng dây thừng, các nhân viên cả nam và nữ sẽ nối thành một hàng dọc, ôm chặt vào eo nhau.

Nghe quản trò phổ biến luật chơi, Tú thẳng thừng từ chối.

Mong được lựa chọn, thông báo trước

Khi được hỏi về một buổi team building phù hợp với ý kiến cá nhân, Thanh Tú cho rằng công ty có thể tổ chức các nhóm hoạt động riêng lẻ và cho phép nhân viên đăng ký dựa trên thể lực, sở thích.

Ví dụ, những người yêu thích vận động có thể lựa chọn trekking, chơi trên bãi cát hoặc chèo thuyền. Nhóm có sức khỏe hạn chế hoặc ngại mất sức có thể cùng nấu ăn.

Thanh Tú không thích những hoạt động mang tính chất nhạy cảm, trò đùa giới tính trong buổi team building.

“Tuy vậy, việc này đồng nghĩa công ty sẽ gặp khó khăn hơn trong khâu tổ chức cũng như chi phí. Có lẽ team building không phù hợp với tất cả”, Tú cho hay.

Ở góc độ khác, Thanh Hằng cho rằng ban tổ chức cần công bố lịch trình, nội dung vui chơi để nhân sự nắm trước, từ đó có sự góp ý và điều chỉnh phù hợp.

Theo nhân viên này, không ai muốn làm khó cấp trên và bộ phận nhân sự bởi thấu hiểu team building là hoạt động cần thiết, giúp củng cố mối quan hệ nội bộ.

Tuy vậy, để phúc lợi này được đón nhận, phía ban tổ chức cần sự tìm hiểu, tham khảo để tất cả thành viên đều có thể tham gia với tinh thần vui vẻ nhất.

“Ví dụ, ban tổ chức có thể chuẩn bị hoặc thông báo trước về loại trang phục phù hợp với hoạt động, tránh tình trạng có bạn mặc váy, bạn mặc áo dây phải chơi trò trượt cát”.

Đừng tổ chức team building kiểu hời hợt, cho có

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Việt Anh, tiến sĩ khoa học, chủ tịch Hội đồng Quản trị Học viện Thành Công, nhận định team building đóng vai trò quan trọng trong mỗi tổ chức, doanh nghiệp.

Khi bị yêu cầu tham gia các trò chơi nhạy cảm hoặc không phù hợp với thể lực, nhân viên nên phản ứng lại theo nguyên tắc No - Go - Tell. Tức là, người chơi có quyền dừng chơi ngay lập tức. Sau đó, họ sẽ trao đổi lại với người phụ trách để nói rõ yêu cầu, nguyên nhân không thể tiếp tục tham gia.

Bên cạnh đó, trước mỗi lần team building, công ty cần công khai kịch bản chương trình. Điều này giúp nhân viên hiểu rõ lịch trình sắp tới, đồng thời chủ động trước mỗi trò chơi mà bản thân có thể tham gia được hay không.

"Nhờ thế, các bộ phận sẽ đo lường được các tình huống phát sinh. Đặc biệt, tổ chức ở địa phương nào cũng cần giữ gìn hình ảnh và môi trường cho nơi đó. Nếu không, hình ảnh doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực", ông chia sẻ thêm.

Nhiều yếu tố cần được “cân đo đong đếm” khi thiết kế một chương trình team building cho doanh nghiệp nhằm đem lại sự hào hứng cho nhân viên. Ảnh minh họa: VietWin - Teambuilding, Event.

Đồng quan điểm, Mai Chí Thạch, Giám đốc điều hành của Bold Wolf Teambuilding & Adventure (TP.HCM), cho biết có nhiều yếu tố cần được “cân đo đong đếm” khi thiết kế một chương trình team building cho doanh nghiệp, đặc biệt là độ tuổi và tỷ lệ giới tính trong công ty.

“Những thông tin này sẽ giúp chúng tôi đề xuất các hoạt động phù hợp với sức khỏe hoặc nhu cầu trải nghiệm của người chơi. Song song với đó, chúng tôi sẽ cân nhắc lựa chọn hoạt động mang tính chất giao thoa giữa các thế hệ trong công ty nhằm tăng tính gắn kết tập thể - mục đích chính của team building”, anh nói.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có thể đã hiểu sai về mục đích của team building. Trên lý thuyết, team building có ý nghĩa là các hoạt động, trò chơi tập thể, kỳ nghỉ hay chuyến du lịch nhằm thúc đẩy nhân viên thoát khỏi vỏ bọc, xây dựng và củng cố mối quan hệ cũng như cải thiện sự gắn kết với đồng nghiệp.

Tuy nhiên, không phải cứ lăn xả dưới nắng hè để tham gia các hoạt động thể chất mới là “team building”.

“Tùy thuộc vào nhu cầu trải nghiệm của nhân sự, một số hoạt động đơn giản như cùng nhau nấu nướng và ăn uống, hoặc chơi board game cũng là một kiểu team building. Miễn sao sau khi chuyến đi kết thúc, tập thể trở nên gắn bó, tin tưởng và đoàn kết hơn”, anh Nguyễn Văn Xuyên, nhà sáng lập công ty tổ chức sự kiện VietWin - Teambuilding, Event, cho biết.