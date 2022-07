Chọn chung cư cao cấp làm điểm tập kết ma túy ở Hưng Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 1h ngày 26/6, tại khu vực cầu thang máy tầng 20 tòa nhà SKY3 khu đô thị Ecopark, tổ công tác Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an thị trấn Văn Giang và Công an xã Phụng Công bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2005, quê quán tỉnh Bình Thuận, hiện ở toà D West bay Ecopark, xã Phụng Công), có hành vi tàng trữ trái phép 2 túi nylon bên trong có chứa ma tuý .

Qua đấu tranh, Trang khai nhận mua số ma túy trên của Đào Huy Hiệu (SN 1998), trú ở toà SKY3, Ecopark.

Ba đối tượng bị bắt giữ.

Căn cứ lời khai của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Huy Hiệu, thu giữ 2 gói nylon chứa chất dạng bột màu trắng.

Ngoài ra, cơ quan Công an làm rõ và tiến hành khám xét đối với Đào Trọng Bằng (SN 2000, trú ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang), thu giữ 60 gói nylon chứa các viên nén và chất dạng bột màu trắng.

Qua giám định số ma túy thu giữ tại nơi ở của các đối tượng là ma túy Ketamin và MDMA. Tổng số ma túy thu giữ là 338,64g. Vụ án đang được CQĐT Công an huyện Văn Giang điều tra mở rộng.