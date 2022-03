Chọn áo chống nắng như thế nào để bảo vệ được da?

Bên cạnh khả năng chống nắng, áo chống nắng nên có những tính năng gì? Khô thoáng, thấm hút mồ hôi

Làm mát

Co giãn tốt, gọn nhẹ

Cả 3 đáp án trên Áo chống nắng được sử dụng nhiều nhất vào mùa hè khi thời tiết nóng nực, do đó sản phẩm cần đáp ứng cả các tiêu chí khô thoáng, làm mát và co giãn tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngoài trời. Bên cạnh khả năng ngăn chặn đến hơn 90% tia UV (theo chứng nhận số JIS L 1925:2019 của Nhật Bản), áo chống nắng của Uniqlo còn tích hợp các công nghệ và cải tiến đặc biệt. Sản phẩm áo khoác có mũ chống UV vải mắt lưới tích hợp công nghệ vải AIRism cấu tạo từ sợi cupro siêu mịn, mỏng hơn sợi tóc người, có khả năng co giãn 3 chiều, vừa dùng để chống nắng, vừa có khả năng làm mát, tạo cảm giác mềm mại, dễ chịu. Áo parka chống UV bỏ túi lại là lựa chọn của những ai đam mê dịch chuyển, vì chiếc áo này có thể dễ dàng gấp gọn.