Choi Sung Won trở lại showbiz sau khi chữa khỏi ung thư

Choi Sung Won sẽ tham gia diễn xuất trong "From Now On, Showtime". Trước đó, sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn vì quá trình điều trị bệnh ung thư.

Ngày 19/1, Sports Khan đưa tin nam diễn viên Choi Sung Won trở lại hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm điều trị bệnh ung thư bạch cầu.

Công ty Wide-S Company xác nhận gần đây đã ký hợp đồng quản lý với Choi Sung Won. Anh sẽ tham gia diễn xuất trong From Now On, Showtime, tác phẩm thuộc đề tài phá án - tâm linh của đài MBC. Theo Sports Khan, vai diễn trở lại màn ảnh của Choi Sung Won là nhân vật người chồng mới bước vào cuộc sống hôn nhân.

Choi Sung Won quay trở lại với đam mê diễn xuất. Ảnh: Soompi.

"Choi Sung Won sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình", Wide-S Company cho biết.

Chia sẻ về tình trạng của Choi Sung Won, Wide-S Company cho biết nam diễn viên có sức khỏe ổn định, đang trong giai đoạn tự phục hồi sau khi điều trị dứt điểm bệnh ung thư. Vì vậy, ngôi sao Reply 1988 sẽ duy trì cường độ làm việc hợp lý, thận trọng trong ngày trở lại.

Năm 2016, Choi Sung Won được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu myeloid cấp tính - một dạng ung thư dòng tủy của các tế bào máu trong thời gian quay Phù thủy trong gương. Sau 9 tháng điều trị, nam diễn viên trở lại diễn xuất vào tháng 2/2017. Nhưng đến năm 2020, anh tái phát ung thư máu, và phải nhập viện trở lại.

Choi Sung Won sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hàn. Anh được chú ý nhờ phim Reply 1988 (vai Sung No Eul, em trai của nữ chính Duk Sun do Hyeri diễn), The Wind Blows to the Hope, Missing Case of National Assembly Member.