Chơi kiểu mới, sống có gu như giới trẻ Hà Nội

Vincom Mega Mall Smart City (VMM Smart City) đang là điểm đến mới để giới trẻ Hà thành bắt nhịp xu hướng trải nghiệm và hưởng thụ trong hè này.

Nhiều ngày qua, hashtag #Lendodimo trên TikTok trở thành xu hướng được giới trẻ hào hứng chia sẻ và tham gia nhiệt tình. Người trẻ Hà Nội đua nhau đổ bộ VMM Smart City với đủ kiểu item thời thượng để sở hữu những tấm ảnh chất lừ trong khung cảnh check-in “nghìn like”.

Trở thành “dân chơi” kiểu mới tại VMM Smart City

Video - Giới trẻ Hà thành hào hứng check-in tại VMM Smart City Giới trẻ cá tính, năng động của Hà Nội rỉ tai nhau về một địa điểm mới để thỏa sức vui chơi, check-in, mua sắm và trải nghiệm trong khu đô thị phía tây thủ đô.

Không chỉ sở hữu các điểm check-in độc đáo như dòng sông trong nhà, đại lộ ánh sao, thác nước cầu vồng…, tại VMM Smart City, từ sảnh lớn đến hành lang TTTM hay các gian hàng thời trang đều trở thành địa điểm được các bạn trẻ yêu thích.

Đặc biệt tại khu trò chơi VS Racing, bạn sẽ có cơ hội vượt qua “vùng an toàn” của bản thân, hòa mình trong những cuộc đua gay cấn cùng các khúc cua hiểm hóc. Bạn sẽ “thèm” đặt chân đến đây lần nữa khi thấy loạt ảnh các bạn trẻ pose dáng chất lừ bên cạnh chiếc xe F1 mô hình thật đầu tiên tại Việt Nam, hay quầy bán đồ uống phong cách “phủi bụi” ở VS Racing.

Giới trẻ Hà thành hào hứng trải nghiệm mô hình đua xe công thức F1 tại VMM Smart City.

Dành riêng cho các mọt phim Hàn, Okara là nơi không thể bỏ qua khi đến VMM Smart City. Khác hẳn với phòng hát truyền thống cho 2 người, phòng hát studio 4.0 tại đây được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, có các loại phòng to cho nhóm bạn 3-4 hoặc 5-7 người.

Đặc biệt, phòng hát ứng dụng hiệu ứng công nghệ Pandorama để bạn thỏa sức chọn bài trên YouTube và SoundCloud. Hơn nữa, người chơi có thể chia sẻ ngay lên mạng xã hội, hoặc lấy file nhạc bằng cách quét QR Code hay qua số điện thoại.

Phòng hát karaoke dành cho nhóm bạn 3-4 người.

Lựa chọn lối sống khác biệt

Nếu là người hướng đến lối sống Minimalism (chủ nghĩa tối giản), bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được những bộ đồ đơn giản nhưng đầy ấn tượng tại AMM. Đặc biệt, AMM ở VMM Smart City còn có góc check-in xanh rì được giới trẻ yêu thích trong thời gian qua.

Điểm đến của những tín đồ thời trang theo phong cách tối giản.

Với các bạn trẻ quan tâm xu hướng thời trang bền vững, cái tên Determinant hẳn không còn xa lạ. Nhiều bạn trẻ đến với VMM Smart City đã được trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm chống nước đặc trưng của thương hiệu.

Ngày 21/5 vừa qua, Determinant đã kết hợp cùng Câu lạc bộ FC Barcelona (Penya Club) tổ chức sự kiện ra mắt BST độc quyền FC Barcelona, với những chiếc áo mang chữ ký của các cầu thủ FCB. Sự kiện thu hút hàng trăm người ghé thăm gian hàng.

Ngoài ra, TTTM này còn có gần 50 thương hiệu thời trang, làm đẹp nổi tiếng quốc tế và trong nước, mang đến cho người trẻ ngày shopping thả ga, biến hình hàng chục phong cách từ thoải mái, năng động cho đến cá tính, ấn tượng.

Bên cạnh ăn uống, giới trẻ có thể thỏa sức check-in tại khu ẩm thực ở VMM Smart City.

Bạn sẽ được trải nghiệm phong cách ăn uống đặc biệt tại các gian hàng nổi trên mặt nước. Nơi đây là điểm hội tụ của các nhãn hàng lớn như Koi Thé, Highlands Coffee, AHA café hay McDonald’s, Annam Gourmet, Jeonbok, Dookki, Mr. Dakgalbi...

Thưởng nhạc hot trend theo cách mới

Hơn một tháng qua, "quẩy" có lẽ là một trong những hoạt động thú vị của VMM Smart City dành cho giới trẻ thủ đô mỗi tối cuối tuần. VMM Smart City đã tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc thu hút hàng nghìn người tham dự.

Khán giả cháy hết mình trong những buổi biểu diễn miễn phí.

Mở màn là Rap Show ngày 30/4 với sự tham gia của JustaTee, Phương Ly, GDucky, Mỹ Anh, DJ Triple D. Chưa kịp “hạ nhiệt”, giới trẻ lại tiếp tục đến gặp Ngọt, Hoàng Dũng, Da LAB, Suni Hạ Linh, LyLy, GiGi Hương Giang và Màu Nước Band trong liên tiếp 3 buổi tối cuối các tuần tiếp theo. Toàn bộ show diễn đều được tổ chức miễn phí.

Với loạt dịch vụ mua sắm, giải trí phong phú, VMM Smart City không chỉ mang đến cho giới trẻ những trải nghiệm kiểu mới độc đáo, mà còn hứa hẹn trở thành điểm đến của các gia đình trẻ muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại khu vực phía tây thủ đô.