Choi Jin Hyuk ngừng hoạt động sau khi vi phạm lệnh giãn cách

Nam diễn viên vi phạm lệnh giãn cách chống dịch Covid-19 khi đi uống rượu ở quán bar. Anh xin rút khỏi show I Live Alone, My Little Old Boy.

Ngày 8/10, Insight đưa tin Choi Jin Hyuk bị cách sát bắt giữ vì vi phạm Đạo luật Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Covid-19. Anh bị cáo buộc không tuân thủ quy định giãn cách xã hội khi cùng bạn bè uống rượu tại quán bar hoạt động bất hợp pháp ở Samseong-dong, Seoul vào ngày 6/10. G-Tree Creative, công ty quản lý của Choi Jin Hyuk, xác nhận anh có mặt trong danh sách 51 người bị bắt hôm đó. Đại diện công ty cho biết ngôi sao The Heirs hối hận và xin lỗi về hành vi sai trái của mình. Choi Jin Hyuk vi phạm quy định phòng chống dịch. Ảnh: Soompi. "Choi Jin Hyuk không biết quán rượu kinh doanh bất hợp pháp trong mùa dịch, và chỉ đến đó do được người quen giới thiệu. Anh ấy xấu hổ về sai lầm của mình khi không nắm rõ quy định chống dịch. Lý do nào cũng không thể bào chữa cho hành vi của nam nghệ sĩ. Chúng tôi và Choi Jin Hyuk thành thật xin lỗi, cam kết không tái phạm", người quản lý cho biết. Choi Jin Hyuk thông báo tạm dừng hoạt động để kiểm điểm bản thân. Anh xin rút khỏi show I Live Alone, My Little Old Boy. Đại diện hai chương trình cho biết đang lên kế hoạch chỉnh sửa, xóa bỏ cảnh quay có mặt nam diễn viên. Choi Jin Hyuk sinh năm 1986. Anh từng gây ấn tượng với vai thần thú Gu Wol Ryung trong Gu Family Book, Kim Won - anh trai của Kim Tan (Lee Min Ho đóng) trong The Heirs, cận vệ Na Wang Sik trong The Last Empress.