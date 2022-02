Choi Jin Hyuk bị phạt sau vi phạm phòng chống dịch

Cảnh sát kết luận nam diễn viên không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tháng 10/2021, anh bị bắt khi đi uống rượu ở quán bar hoạt động bất hợp pháp.

Ngày 15/2, Insight đưa tin nam diễn viên Choi Jin Hyuk bị phạt hành chính vì có hành vi vi phạm Đạo luật Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Covid-19. Số tiền anh phải nộp phạt là 500.000 KRW ( 417 USD ). Ngôi sao The Heirs được miễn truy tố trách nhiệm hình sự.

Đầu tháng 10/2021, Choi Jin Hyuk bị cảnh sát bắt giữ khi cùng bạn bè uống rượu tại quán bar hoạt động bất hợp pháp ở Samseong-dong, Seoul trong thời gian giãn cách xã hội. Anh cùng 51 người khác bị cáo buộc không tuân thủ quy định chống dịch. Sau đó, hồ sơ vụ án của nam diễn viên được chuyển lên phòng công tố để xem xét mức xử phạt.

Choi Jin Hyuk phải tạm ngừng hoạt động sau vụ vi phạm quy định phòng chống dịch. Ảnh: Soompi.

Sau khi vụ việc xảy ra, nam diễn viên thừa nhận hành vi sai lầm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của bản thân. Anh gửi lời xin lỗi đến công chúng, đồng thời thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để kiểm điểm bản thân.

Choi Jin Hyuk xin rút khỏi show I Live Alone, My Little Old Boy. Hai chương trình phải tiến hành chỉnh sửa, cắt bỏ toàn bộ cảnh quay có mặt sao nam.

Choi Jin Hyuk sinh năm 1986. Anh từng gây ấn tượng với vai thần thú Gu Wol Ryung trong Gu Family Book, Kim Won - anh trai của Kim Tan (Lee Min Ho đóng) trong The Heirs, cận vệ Na Wang Sik trong The Last Empress.