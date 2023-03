Chơi hơn người, tuyển Trung Quốc vẫn bị New Zealand cầm hòa

Dưới thời tân HLV Aleksandar Jankovic, tuyển Trung Quốc thể hiện bộ mặt tích cực trong trận giao hữu hòa 0-0 với New Zealand chiều 23/3.

Tuyển Trung Quốc cầm hòa 0-0 trước New Zealand trong trận đấu chính thức đầu tiên của HLV mới Aleksandar Jankovic. Ảnh: NZ Football.

Phải làm khách trên sân New Zealand, tuyển Trung Quốc bị đánh giá thấp nhưng đã chơi tốt. Sự xuất hiện của HLV Jankovic thổi luồng gió mới vào bộ mặt của đội bóng xứ tỷ dân. Cựu chiến lược gia từng dẫn dắt Sao Đỏ Beograd giúp tuyển Trung Quốc chơi kỷ luật và chắc chắn hơn.

Không sử dụng bất cứ cầu thủ nhập tịch nào trong đội hình, HLV người Serbia tin dùng Wu Lei và Wei Shihao trên hàng công. Sự năng động của bộ đôi này giúp đội khách gây không ít khó khăn cho New Zealand. Đội bóng châu Đại Dương sở hữu tới 58% thời lượng bóng và có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại những giải VĐQG lớn của châu Âu. Tuy nhiên, những gì đội chủ nhà làm được là việc bỏ lỡ các cơ hội.

Thủ quân Chris Wood không góp mặt ở trận này và đó cũng là một trong những lý do đội chủ nhà chơi tệ. Ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá New Zealand gặp vấn đề sức khỏe và không thể ra sân. Những cái tên thay thế tiền đạo Nottingham Forest trên hàng công New Zealand không đáp ứng được kỳ vọng.

Lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh của Trung Quốc gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ New Zealand. Phút 63, trung vệ Tommy Smith mắc sai lầm khi để cầu thủ Trung Quốc vượt qua và anh buộc phải nhận thẻ đỏ để ngăn cản tình huống có thể dẫn đến bàn thua.

Kể từ đây, Trung Quốc làm chủ thế trận và chỉ có tài năng của thủ môn Oliver Sail mới giúp cho chủ nhà thoát khỏi thất bại. Trận hòa 0-0 trước New Zealand mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho triều đại mới của HLV Jankovic ở tuyển Trung Quốc.

Vào ngày 26/3, New Zealand và Trung Quốc sẽ tiếp tục có trận giao hữu thứ hai tại sân Wellington Regional.