Chơi bóng chày, nhảy nhạc Kpop cùng Á hậu Phương Nhi

Á hậu Phương Nhi không ngại thử sức với các môn thể thao mới lạ, mạo hiểm. Ngoài ra, cô còn là "fan cứng" của BlackPink và có thể nhảy cover bất cứ bản hit nào từ nhóm nhạc này.

Tối thứ 6, khi các biển hiệu và xe cộ rủ nhau lên đèn cũng là lúc con đường Lê Văn Lương (quận 7, TP.HCM) trở nên nhộn nhịp. Đoán cô bạn Phương Nhi sẽ đến muộn, tôi thay quần áo thể thao và khởi động trước bằng một vài động tác.

- Tớ tới rồi đây. Tắc đường quá - Phương Nhi vẫy tay, chạy vội về phía tôi.

- Không sao, giờ cao điểm mà! - tôi đáp, hối cô nhanh chuẩn bị.

Nhi vừa bước vào quán bóng chày tự động, ánh mắt của nhiều khách hàng đã đổ dồn về phía hai đứa. Khác với cô gái tôi gặp 4 tháng trước, Phương Nhi giờ đã là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022.

Cô bạn của tôi trở thành người nổi tiếng và tất nhiên, việc được chú ý không hề lạ.

Từ sau cuộc thi, Nhi chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc, tạm gác lại việc học ở Đại học Luật Hà Nội.

Trước đây, nghe Nhi chia sẻ về kế hoạch Nam tiến, tôi tưởng sẽ được cùng cô “ăn sập Sài Gòn”. Thế nhưng mãi đến gần đây, cả hai mới có cuộc hẹn đầu tiên. Tôi và cô bạn thân đều bị cuốn vào lịch trình bận rộn, đặc biệt là trong 3 tháng cuối năm.

Hôm nay, “Candy Bông” - tên thân mật mà tôi và fan hay gọi Nhi - chọn trang phục thoải mái với áo thun có cổ và váy jeans cách điệu để thoải mái vận động.

Lần đầu trải nghiệm môn bóng chày tự động, cô nàng khá hào hứng, nghe kỹ hướng dẫn của quản lý cửa hàng. Nhi nói đã quan sát các trận đấu bóng chày qua TV nên chỉ có một chút lo lắng.

- Bóng bay nhanh quá có trúng vào người không? - Nhi thốt lên khi nhìn thấy những người chơi khác đánh hụt.

- Bạn nên chọn game số 2 (80 km/h), quen rồi thì nâng tốc độ lên dần - một nhân viên gợi ý.

Cầm chắc gậy gỗ trên tay, cô nàng tập trung cao độ, hơi lùi về phía sau để lấy đà rồi vung lực thật mạnh. Do chưa làm chủ được gậy, set đầu tiên, Nhi chỉ đánh trúng 8/26 trái.

Tôi nhìn thấy rõ nét hụt hẫng, bất lực của Nhi trong vài lần bóng suýt chạm gậy.

Tuy nhiên, cô vẫn không bỏ cuộc, càng chơi Nhi càng hăng hái. Nàng á hậu xoay sang thách đấu tôi thêm trận nữa.

- Một ván nữa nhé. Chắc chắn tớ sẽ ghi điểm cao hơn - cô phấn khởi hô lớn.

Sang set thứ 2, Nhi có phần tự tin hơn và đã biết chỉnh đúng tư thế chuẩn bị. Rút kinh nghiệm từ những lần đánh hụt, cô giữ vững tâm lý, đoán hướng bóng rồi vung gậy đập chính xác.

Hết trận, Nhi tổng kết mình ghi được 15 điểm và tự hào khoe với mọi người. Vẫn trong trạng thái phấn khởi, cô tiếp tục chuyển sang game thứ 3 (90 km/h) để thử sức.

Thế nhưng, vị trí này yêu cầu sự nhanh nhạy và cần dùng lực phát bóng lớn hơn. Với người chơi mới như Nhi, các động tác xoay người, đón bóng liên tục khiến cô mỏi nhừ hai tay, dần thấm mệt.

Chúng tôi quyết định dừng lại, nghỉ ngơi ở khu vực ẩm thực.

Trong lúc tôi gọi món, Nhi chăm chú xem trận bóng chày đang được chiếu trên màn hình lớn.

Tôi order hai ly cocktail và một phần beefsteak kèm salad nhiệt đới. Từ lúc đăng quang, vì tính chất công việc, cô bạn phải chú ý hơn về vóc dáng. Nhưng cô cũng không quá kén ăn và đặc biệt thích món bò tôi chọn.

- Đã khát quá! - Nhi cầm cốc nước đá, uống một ngụm lớn.

Dù chỉ đứng một chỗ, hoạt động thể thao này cũng tiêu tốn của chúng tôi khá nhiều năng lượng.

Trước khi thi Miss World Vietnam 2022, ấn tượng của tôi về Phương Nhi là một cô gái hơi nhút nhát và rất đáng yêu. Lần gặp gỡ này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ khi Nhi đã sôi nổi và tự tin hơn.

Đi chơi với Phương Nhi, tôi vẫn chưa quen cảm giác có người nhìn về phía mình. Cô bạn vội trấn an:

- Cứ thoải mái thôi. Ngày trước, nếu ai nhìn lâu là tớ mắc cỡ rồi trốn đi. Nhưng đợt vừa rồi có dịp đi công tác ở Vinh, Huế, Đà Lạt, mọi người nhận ra và xin chụp ảnh cùng, lúc đó Nhi thấy hạnh phúc lắm.

Bỗng chốc, những giai điệu sôi động của bài hát As if it's your last (BlackPink) vang lên, Nhi tỏ ra mừng rỡ, đứng lên và nhảy cover theo đoạn điệp khúc.

Tôi nể phục cô bạn vì có thể thuộc động tác của nhiều bản hit Kpop như vậy.

Phương Nhi có niềm đam mê mãnh liệt với văn hóa hallyu và là một Blink (fandom của Blackpink) và Army (fandom của BTS) chính hiệu.

Mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện, nàng Á hậu thường nhận được những món quà nhỏ từ fan như card bo góc, album, vật phẩm lưu niệm của nhóm nhạc Kpop.

Cô nàng tiết lộ đang chăm chỉ làm việc để tham dự concert của BlackPink tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 1 năm sau.

Cô hy vọng được gặp ca sĩ Jisoo và tận mắt xem màn trình diễn của cả 4 thành viên.

Tôi cảm nhận rõ sự mong chờ tràn ngập trong ánh mắt của Phương Nhi, qua cách cô kể về thần tượng.

Vốn là người hướng ngoại, Phương Nhi làm quen rất nhanh với nhịp sống ở TP.HCM.

Cô thích hòa mình vào năng lượng tấp nập nhưng cũng tiếc nuối khi chưa được trải nghiệm nhiều “đặc sản” của thành phố không ngủ.

Một mình chuyển vào đây sinh sống, đôi lúc cô nàng cũng khá cô đơn và nhớ nhà.

Tranh thủ giờ giải lao giữa lịch làm việc bận rộn, cô thường video call tâm sự với mẹ.

Nói chuyện hồi lâu, cốc cocktail của cả hai đã cạn lúc nào không hay.

Chúng tôi ngồi thêm một lát để xem nốt trận bóng chày rồi tạm biệt nhau.

Cô bảo hôm sau có lịch photoshoot nên phải về skincare, nghỉ ngơi sớm.

Như mọi cô gái, Phương Nhi cũng mất cả tiếng cho việc chăm sóc da mỗi ngày.

Nhìn thần sắc đến cuối buổi vẫn còn tươi tắn, rạng rỡ của cô bạn, tôi thầm nghĩ: “Quả không sai khi trao cho Nhi giải Thí sinh có làn da đẹp nhất”.

Kết thúc trận bóng, Phương Nhi hẹn tôi dịp khác sẽ thử sức với môn nhảy bungee.

Cũng là người mê trò chơi mạo hiểm, tôi đồng ý ngay.

5 phút sau xe taxi đã đến, Nhi vội chạy ra ngoài, không quên nhắc lại cuộc hẹn vào một ngày không xa.