Chơi bắn cung, chèo SUP dịp giỗ Tổ

Những ngày nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương là thời gian lý tưởng để bạn xả hơi, tái tạo năng lượng với loại hoạt động thú vị trong lòng TP.HCM.

Những ngày nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương là thời gian lý tưởng để bạn xả hơi, tái tạo năng lượng với loại hoạt động thú vị trong lòng TP.HCM.

Nếu không muốn di chuyển xa, tránh nơi đông đúc, bạn có thể chọn tham gia các buổi workshop nhỏ, chèo SUP trên sông Sài Gòn, bắn cung để xả stress, tận hưởng kỳ nghỉ lễ.



Workshop làm hoa chocolate, nến thơm, thêu

The Greenery Art

Giá: 350.000-550.000 đồng/buổi

Hoa chocolate được The Greenery Art giới thiệu là chủ đề workshop đặc biệt với trải nghiệm làm món dâu nhúng socola nổi tiếng, sau đó trang trí cùng hoa tươi để tạo thành một hộp quà xinh xắn.

Ngoài ra, nơi đây còn nhiều lựa chọn khác như làm nến thơm trang trí, xà phòng, thêu túi tote, vẽ hoa màu nước cho bạn lựa chọn. Chi phí chung cho tất cả các buổi workshop tại cơ sở này hiện là 350.000 đồng, riêng buổi làm hoa chocolate là 550.000 đồng và cần đăng ký trước để đảm bảo còn suất tham gia.

Ảnh: The Greenery Art.

Gốm Sài Gòn

Giá: 450.000 đồng/người

Địa chỉ này là nơi bạn có thể tìm đến nếu muốn tự tay nhào nặn, tạo ra một chiếc ly uống cà phê hay đĩa đựng trang sức của riêng mình.

Tiệm chỉ hoạt động vào 2 ngày cuối tuần nên khách hàng cần chủ động đặt lịch trước để giữ chỗ. Ngoài trải nghiệm trong ngày, nơi đây còn là địa chỉ bạn có thể tham khảo nếu muốn tìm hiểu, tham gia các lớp làm gốm chuyên sâu.

Dù một mình hay đi cùng bạn bè, lựa chọn một buổi workshop nhẹ nhàng với các nguyên liệu từ thiên nhiên cũng là cách để thư giãn hiệu quả.



Phiên chợ cuối tuần

Dịp nghỉ lễ rơi vào thứ bảy, chủ nhật là cơ hội để bạn trải nghiệm phiên chợ cuối tuần. Tại TP.HCM, bạn có nhiều lựa chọn như Hello Weekend Market, The Box Market, Phiên chợ Xanh - tử tế...

Hello Weekend Market thường mở cửa vào 2 ngày cuối tuần. Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, bạn có thể lựa chọn tham gia chợ ở 2 địa điểm Gigamall Thủ Đức (TP Thủ Đức) và Cung Văn hóa Lao động (quận 1). Tương tự, The Box Market được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận 3. Hai phiên chợ này là địa điểm mua sắm yêu thích của giới trẻ với đa dạng các mặt hàng từ quần áo, trang sức, xem bài tarot và các gian hàng ăn uống tại chỗ.

Ảnh: The Box Market.

Khác với Hello Weekend hay The Box Market, Phiên chợ Xanh - tử tế thiên về các mặt hàng đặc sản vùng miền, nông sản sạch, ẩm thực. Chợ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần tại 135A Pasteur (quận 3).



Hoạt động rèn luyện thể chất

Nếu không chọn đi chơi xa, việc tận hưởng ngày nghỉ bằng các hoạt động thể thao, vận động nhẹ cũng là gợi ý hay ho. Ở TP.HCM, bạn có thể chọn đạp xe quanh khu trung tâm, chèo SUP, bắn cung, bắn súng, leo núi nhân tạo...

Chèo SUP

Giá: 189.000-600.000 đồng/người, tùy theo thời gian, cung đường, loại ván chèo

Chèo SUP trên làn nước mát, tận hưởng không khí trong lành, yên bình giúp bạn quên đi những mệt mỏi trong cuộc sống. Nếu lựa chọn chèo SUP, bạn nên đặt lịch sớm để chủ động hơn về lịch trình. Thời gian lý tưởng nhất để tham gia hoạt động này trên sông Sài Gòn là vào sáng hoặc chiều mát.

Ở TP.HCM, bạn có thể trải nghiệm bộ môn thể thao này tại một số địa chỉ như Saigon SUP Club (Bình Quới, Bình Thạnh), Saigon Paddle Station (quận 7), Go Sup (TP Thủ Đức), What SUP (Bình Thạnh)...

Ảnh: Chí Hùng.

Bắn cung

Giá: Khoảng 60.000-100.000 đồng/giờ

Đây là trò chơi được giới trẻ yêu thích, lựa chọn nhiều thời gian gần đây để vận động cơ thể, xả stress. Người mới bắt đầu sẽ được hướng dẫn các quy tắc trong sân, cách kéo, bắn cung.

3 điểm chơi bắn cung ở nội thành mà bạn có thể tham khảo là câu lạc bộ Nhà văn hóa Thanh niên, Galaxy Archery (quận 1), Trần Quan Brother Archery Club (quận 3).

Đạp xe công cộng

Giá: Từ 10.000 đồng/giờ

Nếu muốn dạo quanh các công viên, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, bến Bạch Đằng... một cách chậm rãi, thư giãn, bạn có thể chọn đạp xe công cộng. TP.HCM đã đưa vào sử dụng loại hình xe đạp công cộng với nhiều trạm xe ở quận 1.

Với giá thuê 10.000 đồng/giờ, bạn có thể thoải mái đạp xe đến các địa điểm yêu thích.

Leo núi nhân tạo

Giá: 100.000-200.000 đồng/giờ

Chinh phục vách núi nhân tạo với cấp độ khó khác nhau, bạn sẽ phần nào có cảm giác thỏa mãn, phấn khích khi chạm đến đỉnh, tương tự như khi leo núi thực tế.

Tại TP.HCM, Push Climbing (TP Thủ Đức), Saigon Climbing Center (Bình Thạnh)... là địa chỉ quen thuộc với người thích bộ môn này.