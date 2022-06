Choáng với giá biệt thự ở TP.HCM

Những căn biệt thự ở vùng ven như quận 9 cũ (nay thuộc TP Thủ Đức), Nhà Bè, quận 7... cũng có giá cao ngất ngưởng hơn 100 tỷ đồng, gấp đôi thời điểm trước dịch.

Đến nay, dự án The Global City (TP Thủ Đức) đã mở bán được 2 giai đoạn với mức giá công bố cao kỷ lục từ 370 triệu đồng/m2 đối với các sản phẩm biệt thự, liền kề.

Điều đáng nói, không chỉ tại khu Đông - nơi được coi là "điểm nóng" của thị trường bất động sản TP.HCM, mà ở nhiều khu vực khác, giá biệt thự cũng đang neo ở mức cao.

"Chiều cuối tuần hai vợ chồng đi ngắm biệt thự quận 7 diện tích 200-300 m2 mà giật mình: Thấp nhất là 80 tỷ đồng , cao nhất là vô cực. Mấy tuần trước đã giật mình với giá biệt thự quận 9, Nhà Bè 50- 100 tỷ đồng /căn, giờ thì muốn xỉu. Hên chưa qua Thủ Thiêm, quận 1...", anh Tuấn Anh - một doanh nhân chia sẻ.

Anh được môi giới giới thiệu căn biệt thự đơn lập 2 mặt tiền đường Phạm Thái Bường (phường Tân Phong, quận 7) với giá 103 tỷ đồng . Với diện tích đất 14,5 x 19 m, đơn giá tại đây lên đến hơn 378 triệu đồng/m2. Trong khi đó, một căn biệt thự đơn lập khác gần đó có diện tích đất được công nhận trên sổ là 578 m2, rao giá 230 tỷ đồng , tương đương gần 400 triệu đồng/m2.

Giá biệt thự ở TP.HCM liên tục tăng dù đã ở mức cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trao đổi với Zing, anh Tuấn Anh nhìn nhận giá biệt thự ở nhiều nơi tại TP.HCM đang cao gấp đôi thời điểm trước dịch và gấp 10 lần mức giá 6 năm trước.

Dữ liệu của chuyên trang Batdongsan cho thấy giá rao bán biệt thự liền kề ở khu Đông và khu Nam TP.HCM trong tháng 4 tăng 25-35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, các sản phẩm tương tự ở quận Tân Bình còn ghi nhận mức tăng giá lên đến 60%. Giá bán bình quân toàn thành phố hiện nay khoảng 250-400 triệu đồng/m2.

Theo bà Ginny Nguyễn, Quản lý cấp cao Bộ phận Kinh doanh nhà ở Savills TP.HCM, sau thời gian dịch bệnh, nhu cầu về các sản phẩm nhà ở liền thổ hạng sang trở nên cao hơn bao giờ hết. Lượng khách chủ yếu đến từ những nhà đầu tư đã sở hữu nhiều bất động sản và đang tìm kiếm sản phẩm mới có tiềm năng tăng giá cao.

Đồng tình với quan điểm này, các chuyên gia tại Batdongsan dẫn chứng biệt thự, liền kề là một trong những loại hình tăng giá tốt và có tỷ lệ giao dịch thành công cao nhất trong năm 2021, do đó tiếp tục thu hút lượng quan tâm lớn.

Một lý do khác thúc đẩy sức "nóng" của phân khúc này là tình trạng nguồn cung ngày càng hạn chế, đặc biệt ở thị trường sơ cấp. Báo cáo của DKRA Việt Nam cho biết trong 3 tháng đầu năm, TP.HCM và các tỉnh giáp ranh chỉ ghi nhận 611 căn biệt thự, nhà phố mở bán, giảm 83% so với quý IV/2021 và gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, sang tháng 4, nguồn cung biệt thự liền kề đã tăng mạnh với hơn 1.700 sản phẩm được giới thiệu ra thị trường. Theo đó, số căn bán ra cũng cao gấp 2,6 lần tổng lượng tiêu thụ trong quý I.

Dù vậy, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận tiếp thị nhà ở của CBRE Việt Nam nhận định mức giá sẽ còn tăng cao trong thời gian tới bởi các chủ đầu tư đang có xu hướng muốn phát triển các sản phẩm siêu cao cấp. Thực tế, hơn một nửa nguồn cung biệt thự, nhà phố mới từ nay đến cuối năm được thống kê đến từ các chủ đầu tư lớn như Vingroup, Masterise Homes, Khang Điền, Keppel Land và Đại Phúc Group.