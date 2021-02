ChoA (AOA) khác lạ khi tái xuất sau bốn năm vắng bóng

Tham gia chương trình truyền hình đầu tiên kể từ sau khi rời AOA cách đây bốn năm, ChoA có nhiều thay đổi về ngoại hình.

Ngày 15/2, ChoA - cựu thành viên nhóm AOA - xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu chương trình giải trí On and Off của đài tvN. Sự kiện còn có sự góp mặt của Uhm Jung Hwa, Sung Si Kyung và Nuksal.

Đây là lần đầu tiên sau bốn năm, ChoA tham gia một chương trình truyền hình. Kể từ khi rời nhóm AOA, cô khá im ắng. Nữ ca sĩ thỉnh thoảng đăng video ca hát lên trang cá nhân. Trong sự kiện, ChoA trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy ren trắng và nở nụ cười tươi tắn trước truyền thông.

Người hâm mộ nhận xét gương mặt ChoA khác lạ so với lúc cô còn là thành viên nhóm nhạc AOA. “Cô ấy có vẻ tăng cân”, “Tôi suýt không nhận ra ChoA, cô ấy trông lạ quá”, “Đây là ChoA sao, cô ấy đã vắng bóng suốt hơn ba năm rồi. Nhìn cô ấy không giống thời quảng bá cùng AOA lắm, có vẻ do cân nặng”, khán giả bình luận.

Hình ảnh của ChoA trong sự kiện.

Tại buổi họp báo cho chương trình, ChoA cho biết cô ấy tò mò về cách các đồng nghiệp tận hưởng thời gian rảnh rỗi và không có hoạt động. Vì thế, nữ ca sĩ quyết định tham gia chương trình, dù trước đó cô không có ý định trở lại showbiz.

On and Off là chương trình tài liệu - thực tế nhằm ghi lại lối sống và thói quen của người nổi tiếng trong giờ làm việc cũng như thời gian nghỉ ngơi.

ChoA sinh năm 1990, ra mắt trong nhóm nhạc AOA. Cô đảm nhận vai trò hát chính và nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm. Tháng 6/2017, ChoA thông báo rời nhóm AOA. Sau đó, nữ ca sĩ gần như rút khỏi thị trường giải trí.

Tháng 8/2020, ChoA ký hợp đồng với Great M Entertainment. Công ty được thành lập bởi Kim Young Sun, người trước đây là thành viên sáng lập và giám đốc điều hành của FNC Entertainment.