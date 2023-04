Cho vay gây thiệt hại 48 tỷ đồng, cựu giám đốc Eximbank chịu án

Cựu giám đốc Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù vì cùng 2 cấp dưới vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại gần 48 tỷ đồng.

Ngày 6/4, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Kim Long (68 tuổi, cựu giám đốc Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu) 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cùng tội danh trên, 2 cấp dưới của bị cáo Long là Nguyễn Đình Huân (43 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp) và Nguyễn Văn Khang (40 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) mỗi người chịu án 10 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng trong 5 năm.

Vụ án này đã kéo dài nhiều năm, một phần do bị cáo Long thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, thì bất ngờ mắc bệnh tâm thần, được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Bị cáo Hoàng Kim Long, cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng Eximbank tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vào tháng 9/2022, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, nhưng sau đó HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung với lý do còn một số vấn đề quan trọng của vụ án cần phải làm rõ, tránh oan sai, đồng thời tiếp tục triệu tập những người liên quan có mặt tại tòa để đảm bảo khách quan.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009-2011, Hoàng Kim Long, Nguyễn Đình Huân và Nguyễn Văn Khang đại diện cho Eximbank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký các hợp đồng tín dụng với nhóm Công ty Thanh Mai (gồm 6 công ty con) do Mai Văn Thức (48 tuổi, trú TP Bà Rịa) cùng người nhà, bạn bè, họ hàng của Thức điều hành.

Cuối năm 2011, các công ty này không trả được tiền gốc và lãi vay, nên Eximbank tiến hành kiểm tra tài sản thế chấp, phát hiện thiếu hơn 1.500 tấn hạt điều, trị giá hơn 30 tỷ đồng , trong đó có nhiều bao hạt điều có trộn vỏ trấu, vỏ hạt điều.

Cơ quan điều tra xác định quá trình xét duyệt, ký kết hợp đồng thế chấp tài sản là hàng hóa để cho nhóm Công ty Thanh Mai vay vốn, 3 bị cáo trên đã không làm đúng quy trình, hoặc không làm theo quy định như: nhận và quản lý hàng thế chấp, kiểm tra hàng hóa nhập kho, lập phiếu theo dõi…

Ngoài ra, các bị cáo đã cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm, vượt giới hạn so với vốn tự có cho nhóm công ty Thanh Mai. Không những vậy, do quản lý lỏng lẻo đã để Mai Văn Thức tự ý lấy hàng hóa thế chấp trong kho ra xuất bán, thu tiền nhưng không trả gốc và lãi cho ngân hàng.

Hậu quả, Eximbank chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu bị thiệt hại gần 48 tỷ đồng .

Đến nay, Mai Văn Thức đã bồi thường gần 21 tỷ đồng để giảm thiểu thiệt hại, khắc phục.

Tòa nhận định hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn và an toàn của các tổ chức tín dụng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình phát triển kinh tế, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Mai Văn Thức để điều tra hành vi tự ý lấy hàng hóa (hạt điều) đã thế chấp vào ngân hàng đem ra sản xuất và bán.