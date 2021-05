Chở tình nguyện viên, bác sĩ chống dịch bằng xe kéo

Do thời gian gấp rút, nhóm thanh niên tình nguyện và bác sĩ huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nhanh chóng di chuyển trên chiếc xe kéo để tới nơi làm nhiệm vụ.

Sáng 8/5, xuất phát từ trạm y tế xã, nhóm thanh niên tình nguyện và bác sĩ xã Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tập trung di chuyển đến thôn Yên Lạc để phun khử khuẩn, phát Cloramin B, kết hợp tuyên truyền và nhắc nhở người dân về cách phòng/chống dịch.

5 người trong bộ đồ bảo hộ ngồi ngay ngắn trên chiếc xe kéo cũ được nối với đuôi xe máy. Hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội giữa thời điểm cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19.

Chiếc xe đặc biệt chở nhóm thanh niên tình nguyện và bác sĩ đến khu vực phong tỏa làm nhiệm vụ. Ảnh: Hà Nội.

Đình Thị Lan (26 tuổi), một trong 5 người trên chiếc xe đặc biệt, cho Zing biết đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của cô trong lần tham gia hỗ trợ chống dịch này.

"Trên địa bàn xã phát hiện 2 trường hợp F0 vào ngày 7/5. Vì thời gian gấp rút, mọi người đã tận dụng mọi phương tiện và nguồn lực để nhanh chóng đi làm nhiệm vụ", Lan giải thích.

"Tài xế" chở 5 người cũng là một người dân trong xã, xung phong hỗ trợ công tác chống dịch của địa phương. Quãng đường di chuyển đến thôn Yên Lạc khoảng hơn 1 km.

"Nghĩ lại thì lúc ngồi xe đó cũng hơi xóc và mỏi. Nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, mọi người trên xe đều cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng".

Mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, vừa di chuyển qua nhiều địa điểm vừa xách đồ, cả nhóm đều ướt đẫm mồ hôi và thấm mệt giữa cái nắng đầu hè. Tuy vậy, Lan cho biết các thành viên đều có động lực lớn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhóm thanh niên tình nguyện xã Đồng Lạc hỗ trợ công tác phun khử khuẩn, trực tại các chốt kiểm dịch địa phương. Ảnh: NVCC.

Đình Thị Lan là giáo viên mầm non, sinh sống và làm việc tại xã Đồng Lạc. Ngoài công việc chính, cô thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn, đội tại địa phương. Thời gian này, vì trường mầm non tạm đóng cửa do dịch bệnh, nữ giáo viên cùng nhiều thanh niên khác hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Ngoài phân phát hóa chất khử trùng, tuyên truyền chủ trương chống dịch đến người dân, các thanh niên tình nguyện như Lan chia nhau trực tại các điểm chốt xung quanh khu vực phong toả, hỗ trợ nhận và gửi đồ dùng cho bà con trong thôn.

"Ngoài nhân viên y tế, các đồng chí lực lượng công an và dân quân tự vệ trực tại các điểm chốt mùa này mới thực sự vất vả. Có những điểm ban ngày nắng nóng không một bóng cây vì nằm ở ngoài đồng, tối thì lại nhiều muỗi. Thương lắm, nhưng bọn mình cũng chỉ hỗ trợ được phần nào", Lan bày tỏ.

Dù còn nhiều khó khăn, nữ giáo viên mầm non cho rằng chỉ cần mọi người cùng đồng lòng, đặc biệt là cộng đồng nâng cao ý thức tự giác, dịch bệnh sẽ sớm được khống chế.

Từ 27/4 đến tối 9/5, Việt Nam phát hiện tổng cộng 442 người mắc Covid-19 trong nước. Nhiều ổ dịch bùng phát cùng lúc, hiện tại, cả nước có 26 tỉnh, thành phố ghi nhận người nhiễm nCoV. Trong đó, ổ dịch lớn nhất là Hà Nội.